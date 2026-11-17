El encarecimiento de la electricidad dispara el coste de utilizar los electrodomésticos en los hogares españoles, con una subida del 61% respecto al año pasado. Imagen ilustrativa.

Utilizar los electrodomésticos en España cuesta un 61% más que hace un año debido al encarecimiento de la electricidad en España. El precio medio de la luz ha vuelto a dispararse en noviembre de 2026 y ya supera los registros de 2022, cuando el país atravesaba una de las etapas más complicadas de la crisis energética.

El aumento afecta directamente al bolsillo de los hogares, especialmente a quienes utilizan aparatos eléctricos para cocinar, lavar la ropa o calentar sus viviendas. Según un análisis de Selectra, un hogar que utiliza durante una hora varios de los principales electrodomésticos puede gastar actualmente 3,65 euros al día, frente a los 2,26 euros que pagaba en noviembre de 2025.

La factura de la luz supera los precios registrados durante la crisis energética de 2022

El precio medio del mercado regulado (PVPC) alcanzó los 0,2198 euros por kilovatio hora (kWh) durante los primeros once días de noviembre de 2026. La cifra representa un incremento del 62,2% respecto al mismo período de 2025, cuando el promedio se situó en 0,1355 euros/kWh.

De mantenerse esta tendencia, noviembre podría convertirse en el mes más caro de los últimos cinco años. Incluso superaría los registros de noviembre de 2022, en plena crisis energética, cuando el precio medio del PVPC fue de 0,1894 euros/kWh.

El impacto también se refleja en el coste de utilizar los aparatos domésticos. De acuerdo con los cálculos de Selectra, el consumo durante una hora de varios de los principales electrodomésticos de un hogar que funciona exclusivamente con electricidad supone un gasto de 3,65 euros, frente a los 3,13 euros de 2022 y los 2,26 euros de 2025.

Esto representa un encarecimiento del 61,5% en comparación con el año pasado y del 16,6% respecto a noviembre de 2022.

El precio medio de la electricidad supera en noviembre los registros de 2022, durante la crisis energética. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock

Calefactor, horno y lavadora: cuánto cuesta utilizar los electrodomésticos más caros

El aumento del precio de la electricidad afecta especialmente a las tareas domésticas que requieren un mayor consumo energético. Entre los aparatos analizados por Selectra, el calefactor eléctrico, el horno y la lavadora registran algunos de los incrementos más destacados.

Electrodoméstico 2022 2023 2024 2025 2026 Lavadora 0,46 euros 0,29 euros 0,41 euros 0,33 euros 0,54 euros Horno 0,53 euros 0,34 euros 0,47 euros 0,38 euros 0,62 euros Bomba de calor (aire acondicionado) 0,22 euros 0,14 euros 0,19 euros 0,16 euros 0,25 euros Calefactor eléctrico 0,60 euros 0,38 euros 0,53 euros 0,43 euros 0,70 euros Termo eléctrico 0,54 euros 0,35 euros 0,48 euros 0,39 euros 0,63 euros Vitrocerámica 0,47 euros 0,30 euros 0,42 euros 0,34 euros 0,55 euros Frigorífico 0,04 euros 0,02 euros 0,03 euros 0,03 euros 0,04 euros Aparatos en stand by 0,24 euros 0,15 euros 0,21 euros 0,17 euros 0,28 euros Iluminación 0,03 euros 0,02 euros 0,03 euros 0,03 euros 0,04 euros Total al día 3,13 euros 1,99 euros 2,77 euros 2,26 euros 3,65 euros

El encarecimiento coincide con la llegada de las bajas temperaturas y el comienzo de la temporada de calefacción, una etapa en la que aumenta la demanda de electricidad en los hogares.

El gasto total estimado por día para el conjunto de aparatos analizados también muestra una evolución significativa: pasó de 3,13 euros en noviembre de 2022 a 1,99 euros en 2023, 2,77 euros en 2024 y 2,26 euros en 2025. En noviembre de 2026 alcanza los 3,65 euros.

Utilizar varios electrodomésticos durante una hora puede costar 3,65 euros diarios, frente a los 2,26 euros de noviembre de 2025. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Noviembre vuelve a poner a prueba el bolsillo de los hogares españoles

La evolución del precio de la electricidad durante los últimos cinco años muestra importantes variaciones. Después de los elevados registros de noviembre de 2022, el PVPC experimentó una considerable bajada en 2023, volvió a encarecerse en 2024 y descendió nuevamente en 2025.

Sin embargo, noviembre de 2026 comenzó con precios superiores a los de todos esos períodos, lo que vuelve a presionar el presupuesto de las familias en un momento de mayor consumo energético.

Ante este escenario, Selectra recomienda prestar atención a los horarios de consumo, especialmente entre los hogares acogidos al mercado regulado, donde el precio de la electricidad cambia a lo largo del día.

La compañía también aconseja revisar las condiciones de la tarifa contratada y priorizar los sistemas de calefacción más eficientes para intentar reducir el gasto durante los meses de invierno.