El alquiler de habitaciones y de temporada en Barcelona podrá estar sujeto a nuevas restricciones urbanísticas. La Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona aprobaron definitivamente una modificación del Plan General Metropolitano (PGM) que permitirá regular estos usos e incluso prohibirlos en determinados distritos, barrios o edificios.

A raíz de esta decisión, Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, explicó en su cuenta de TikTok qué consecuencias podría tener el cambio para los propietarios que alquilan sus viviendas bajo estas modalidades.

Sergio Gutiérrez advierte sobre la posibilidad de prohibir los alquileres por barrios y edificios

“Ya es oficial. Luz verde para prohibir el alquiler de habitaciones y de temporada”, afirmó Gutiérrez en su publicación y aseguró que podrá ser por barrios, por distritos o incluso por edificios. “Si hasta ahora hemos visto limitaciones de precio esto es otra cosa. Esto ya no es limitar, es prohibir y esta vez no va a ser a lo bruto, van a ser medidas de cirujano”, señaló.

El experto inmobiliario hizo referencia a la modificación definitiva del Plan General Metropolitano, que habilita al Ayuntamiento de Barcelona a establecer restricciones específicas según la zona de la ciudad. De esta manera, las futuras medidas no tendrán que aplicarse de forma generalizada, sino que podrán delimitar los lugares donde se permitan estos tipos de alquiler.

En este sentido, Gutiérrez explicó que el cambio urbanístico permitirá “señalar en el mapa qué zonas e incluso qué edificios pueden seguir alquilando así y cuáles quedan bloqueados igual que ya se hizo con el turístico”.

Qué pasará con los contratos de temporada que ya están firmados

Respecto de los contratos que ya están en vigor, el experto señaló: “Si ya tienes un contrato de temporada firmado pues lo normal es que se respete al menos hasta que se termine”. Sin embargo, alertó sobre las dificultades que podrían encontrar los propietarios cuando finalicen esos acuerdos: “El problema viene después nadie te garantiza que puedas volver a alquilarlo igual”.

Además, consideró que la decisión podría tener consecuencias más allá de Cataluña. “Y lo peor de todo es que si el experimento les funciona, ya sabemos que acabará en otras zonas de España”, sostuvo.

Por último, cuestionó la eficacia de estas restricciones para solucionar el problema del acceso a la vivienda y planteó: “Yo de verdad creo que deberíamos frenar, recapacitar y reflexionar para entender si esto en realidad ayuda a la población”.

La Generalitat busca priorizar el uso residencial habitual y permanente de las viviendas. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cambio urbanístico para proteger la vivienda habitual en Barcelona

El 3 de noviembre de 2026, la Subcomisión de Urbanismo del municipio de Barcelona, integrada por representantes de la Generalitat de Catalunya y del Ayuntamiento, aprobó definitivamente una modificación de los artículos 276 y 302A del Plan General Metropolitano (PGM).

Según informó la Generalitat en su comunicado, el objetivo es preservar el uso de residencia habitual y permanente de las viviendas y priorizarlo frente a otras modalidades de alojamiento. La reforma define y diferencia los usos de vivienda habitual, permanente, temporal y segunda residencia, y habilita al consistorio para prohibir, limitar o restringir los usos distintos del residencial habitual mediante futuras regulaciones.

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, explicó que el cambio forma parte del “esfuerzo para proteger el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a vivir de forma permanente en sus barrios y ciudades”. También señaló que la modificación del PGM constituye “un ejemplo de cómo utilizar el planeamiento urbanístico para este fin”.

La decisión responde, entre otros motivos, a la pérdida de peso de la vivienda habitual en el parque inmobiliario de Barcelona. De acuerdo con los datos difundidos por la Generalitat, estas propiedades representaban el 86,1% del total en 1991, mientras que en 2021 habían descendido al 83%, pese al crecimiento general del parque de viviendas de la ciudad.

En cuanto al alquiler de habitaciones, la modificación establece que, cuando tenga carácter permanente, deberá garantizar a todos los residentes el acceso a los espacios y servicios comunes necesarios para asegurar las condiciones de habitabilidad.

Por su parte, los alquileres de temporada deberán responder a motivos laborales, médicos, de estudios o similares, que tendrán que acreditarse documentalmente cuando así lo establezca la legislación aplicable. La Generalitat sostiene que estas condiciones buscan evitar el fraude e incentivar que las viviendas se incorporen a la oferta de alquiler residencial permanente.