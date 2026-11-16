Vinuesa, un pueblo de Soria, una de las provincias de la España vaciada. Allí las cajas rurales sostienen una red de oficinas que los grandes bancos fueron reduciendo. Imagen de 2014.

En esta noticia Una banca fuerte en las zonas rurales

Santander y BBVA son los primeros nombres que aparecen cuando se habla de la banca española. Sin embargo, el mapa territorial cambia el resultado: una red de entidades locales se impone en buena parte del país, sobre todo fuera de las grandes ciudades.

Se trata de Caja Rural, un conjunto de cooperativas de crédito con una extensa red de oficinas. Una investigación de El Orden Mundial calculó que es la entidad predominante en cerca del 44% del territorio español, mientras que CaixaBank lo es en alrededor del 37%.

Elaboración propia con datos del Banco de España (31/03/2026) e IGN. Densidad de oficinas por km² con suavizado de 40 km. Elaboración propia

El mapa de El Cronista, elaborado con el registro de oficinas del Banco de España a marzo de 2026, muestra una cifra parecida: 45,3% para Caja Rural y 37% para CaixaBank. Santander predomina en apenas el 0,3% y BBVA no figura entre los grupos dominantes.

Una banca fuerte en las zonas rurales

Las cajas rurales tienen una presencia especial en municipios pequeños y en el interior, donde la red de los grandes bancos se redujo con mayor intensidad. Un análisis de Maldita.es con datos del Banco de España mostró que el 42% de las 2.343 oficinas del Grupo Caja Rural estaba en municipios de menos de 5.000 habitantes, en 2021.

El mapa cambió después de la crisis

Desde 2008, decenas de bancos y cajas se fusionaron o fueron absorbidos: España pasó de 55 entidades a unas diez. Pero la concentración no significó que todos los territorios quedaran bajo los mismos bancos, porque las cooperativas de crédito conservaron su implantación local.

Tamaño financiero y territorio

La presencia de una entidad depende de dónde tiene oficinas y de la competencia en cada municipio. A mediados de 2026 había 16.900 oficinas de entidades de depósito en España, según el Banco de España.

El dato muestra que el banco que más pesa en términos financieros no tiene por qué ser el que más territorio domina.