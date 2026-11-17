Un padre o una madre no puede dejar fuera a un hijo solo porque así lo haya decidido.

En España, hacer testamento no permite repartir libremente todos los bienes. El Código Civil reserva una parte de la herencia a los herederos forzosos, entre ellos los hijos y descendientes, según el artículo 807. Un padre o una madre no puede dejar fuera a un hijo solo porque así lo haya decidido.

Qué parte de la herencia corresponde a los hijos

El artículo 806 define la legítima como la parte de los bienes de la que el testador no puede disponer libremente. Para los hijos, el artículo 808 establece que representa dos terceras partes de la herencia.

Una de esas dos terceras partes es la legítima estricta y la otra puede usarse como tercio de mejora para uno o varios hijos. El tercio restante es de libre disposición y puede dejarse a quien el testador quiera, aunque no sea familiar.

Qué ocurre si un hijo no aparece en el testamento

Que un hijo no figure en el testamento no implica que pierda sus derechos. El Código Civil contempla la preterición, que se produce cuando un heredero forzoso es omitido. El artículo 814 establece que no perjudica la legítima y determina cómo corregir las disposiciones que la hayan afectado. Si se omite sin intención a todos los hijos con derecho a legítima, las consecuencias son especialmente importantes.

¿Se puede dejar a un hijo sin herencia? Sí, pero no solo porque el testador lo decida. El artículo 813 impide privar de la legítima salvo en los casos que fija la ley, como la desheredación, que exige una causa legal y puede generar conflictos posteriores.

Qué pasa con los derechos civiles autonómicos

Estas reglas son del régimen general. Hay territorios con normas civiles propias en sucesiones, por lo que el reparto puede variar según la vecindad civil del fallecido. Antes de calcular nada, hay que comprobar qué legislación se aplica.