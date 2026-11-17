El ministro de Hacienda, Arcadi España. Así es el nuevo plazo del modelo 210 se aplica a los alquileres de 2026 agrupados en una autoliquidación con resultado a ingresar.

Los propietarios con residencia fiscal fuera de España que alquilen un inmueble en el país tendrán un nuevo plazo para declarar los ingresos de 2026. Si agrupan las rentas del año en una sola autoliquidación del modelo 210 y el resultado sale a pagar, deberán presentarla del 1 al 20 de abril de 2027.

El cambio figura en la Orden HAC/623/2026, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 23 de junio. Con el calendario anterior, la declaración anual agrupada se presentaba durante los primeros 20 días naturales de enero del año siguiente al que correspondían los alquileres.

Quién debe presentar el modelo 210 en abril de 2027

Un propietario que vive en Noruega empieza a alquilar su chalet en Alicante en julio de 2026. Si reúne los seis meses de alquiler en una sola declaración y le sale a pagar, tendrá que presentar el modelo 210 en abril de 2027. Con el calendario anterior, le habría tocado hacerlo en enero.

Ese es el ejemplo que utiliza la Agencia Tributaria para explicar qué cambia para quienes viven fuera de España y alquilan un inmueble en el país. Para los propietarios que agrupen las rentas de 2026 y tengan que ingresar el impuesto, el nuevo plazo va del 1 al 20 de abril. Si prefieren domiciliar el pago, tendrán que presentar la declaración antes de que termine el día 15.

La Agencia Tributaria ilustra el cambio con un residente en Noruega que alquila su chalet en Alicante desde julio de 2026. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El modelo 210 permite declarar, entre otras rentas, los ingresos por el alquiler de inmuebles en España sujetos al Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR). Desde 2024, los contribuyentes pueden agrupar en una sola autoliquidación los alquileres devengados durante el año natural si cumplen los requisitos de agrupación.

Para las rentas de 2026 declaradas por esa vía, el plazo de presentación e ingreso termina el 20 de abril de 2027. Si el contribuyente presenta el modelo por internet y elige la domiciliación bancaria, deberá hacerlo entre el 1 y el 15 de abril.

Qué datos pide el nuevo modelo 210 desde 2027

La orden también actualiza el formulario que se utilizará para las autoliquidaciones presentadas desde el 1 de enero de 2027. En el caso de los alquileres, incorpora casillas para indicar cuántos días estuvo arrendado el inmueble y qué porcentaje de la propiedad corresponde al contribuyente.

El formulario añade un anexo de desglose de gastos deducibles para los contribuyentes que apliquen esas deducciones en su declaración por el alquiler o subalquiler del inmueble.