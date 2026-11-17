El Día de la Constitución cae este año en domingo y algunas comunidades trasladan el festivo al lunes, según el calendario laboral del BOE, mientras que el martes 8 será festivo en todo el país por la Inmaculada Concepción.

El lunes 7 de diciembre de 2026 no habrá clases en varios territorios de España por el puente de la Constitución y la Inmaculada. El Día de la Constitución cae este año en domingo y algunas comunidades trasladan el festivo al lunes, según el calendario laboral del BOE, mientras que el martes 8 será festivo en todo el país por la Inmaculada Concepción.

Estas son las CC. AA. donde no hay clases el lunes 7

El lunes 7 será día no lectivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y La Rioja. También lo será en Melilla.

En estos territorios, el descanso del lunes está vinculado al traslado del Día de la Constitución, que se celebra el domingo 6 de diciembre. El martes 8 se suma como festivo nacional.

Cuatro días sin actividad escolar

De esta manera, miles de estudiantes de estas comunidades podrán disfrutar de cuatro días consecutivos sin clases, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre, según el calendario escolar.

Qué ocurre en Canarias

Canarias tiene un caso diferente. Su calendario escolar del curso 2026-2027 fija el 7 de diciembre como Día del Enseñante y del Estudiante, y el descanso puede depender de las decisiones de los consejos escolares municipales. Conviene comprobar el calendario del municipio o centro antes de dar por hecho que habrá cuatro días sin clase.

En el resto de comunidades, el lunes 7 será lectivo y solo el martes 8 será festivo.