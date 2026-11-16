El primer ejemplar conocido en Bélgica ha sido observado mientras capturaba pequeños peces y anfibios. Imagen ilustrativa.

Una garza americana ha sido avistada por primera vez en Bélgica, después de cruzar el Atlántico en circunstancias que todavía investigan los especialistas. Los ornitólogos creen que el ejemplar pudo llegar escondido en un barco que atracó en las inmediaciones del puerto de Zeebrugge, en Brujas, aunque no descartan que haya atravesado el océano por sus propios medios.

El hallazgo de esta ave, una joven garcilla verde (Butorides virescens), ha despertado un gran interés entre los aficionados a la observación de aves y los expertos, ya que se trata de una especie extremadamente rara en Europa, informó la agencia de noticias EFE.

El ejemplar fue descubierto el martes en la zona industrial de Dudzele y, desde entonces, decenas de personas se han acercado al lugar para fotografiarlo y observarlo, según informó la televisión pública flamenca VRT.

La garza americana pudo cruzar el Atlántico escondida en un barco

Los especialistas sospechan que la garcilla verde pudo haberse desorientado o agotado durante su desplazamiento y encontrar refugio en un barco que viajaba desde América hasta Europa. Sin embargo, los ornitólogos tampoco descartan que haya conseguido atravesar el océano por sus propios medios.

La especie habita principalmente en América del Norte y Central, donde parte de sus poblaciones migra hacia el sur durante el invierno. Su aparición en Bélgica constituye un acontecimiento excepcional para los naturalistas locales, que siguen de cerca su comportamiento y evolución.

Los expertos creen que el ave pudo llegar a Europa escondida en un barco que cruzó el Atlántico. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Así es la garcilla verde: mide hasta 46 centímetros y utiliza herramientas para pescar

La garcilla verde mide entre 41 y 46 centímetros, aproximadamente la mitad que la garza real habitual en Bélgica. Los ejemplares adultos tienen un plumaje oscuro con reflejos verdosos y el cuello de color castaño, mientras que los jóvenes presentan tonos más pardos y estrías claras en esa zona del cuerpo.

Una de sus características más llamativas es su capacidad para utilizar herramientas para conseguir alimento. Es una de las pocas aves que puede arrojar pequeños objetos al agua, como ramitas, insectos o trozos de pan, para atraer a los peces y capturarlos con el pico.

La garcilla verde mide entre 41 y 46 centímetros y se caracteriza por su plumaje oscuro con reflejos verdosos. Imagen ilustrativa. Wikimedia Commons/ Alain Carpentier

El primer avistamiento en Bélgica podría permitir que el ave pase el invierno en Europa

Aunque la garcilla verde es extremadamente rara en Europa, existen antecedentes de avistamientos en otros países, como el Reino Unido y Países Bajos. En este último se registró un ejemplar en Ámsterdam en 2006. El descubrimiento en Brujas representa el primer avistamiento conocido de esta especie en Bélgica, aunque todavía está pendiente de homologación oficial.

De acuerdo con los naturalistas locales, el ejemplar parece haberse adaptado bien a su nuevo entorno. Los especialistas lo han observado capturando pequeños peces y anfibios, por lo que consideran que podría permanecer en la zona si encuentra suficiente alimento y consigue sobrevivir al invierno.

Los expertos consideran improbable que el ave logre regresar a América. Por el momento, su evolución dependerá de las condiciones del entorno y de su capacidad para encontrar alimento durante los próximos meses.