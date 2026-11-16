Una señal azul con un círculo con el número 20 puede generar dudas entre los conductores. Es la S-47, zona de coexistencia, que identifica espacios compartidos entre vehículos, ciclistas y peatones. Figura en el Real Decreto 465/2025, publicado en el BOE, que renovó el catálogo de señales.
La obligación principal es clara: la velocidad máxima es de 20 kilómetros por hora. Los peatones tienen prioridad y pueden usar toda la zona de circulación, y no se señalizan pasos de peatones.
Qué significa la señal S-47
Identifica una zona destinada en primer lugar a los peatones, donde también circulan vehículos y bicicletas. Es una de las nuevas señales de tráfico incorporadas al Reglamento General de Circulación.
La circulación es compartida y la prioridad es de quien va a pie, sin depender de un paso de cebra. La reforma del 1 de octubre también cambió una regla de los semáforos cuando el peatón tiene verde.
¿Pueden circular bicicletas y patinetes?
Sí. Los ciclos y, cuando corresponda, los vehículos de movilidad personal pueden circular en ambos sentidos, salvo que la autoridad competente disponga otra cosa.
Las nuevas reglas para patinetes, motos y bicicletas rigen desde el pasado 1 de octubre.
Estacionamiento, juegos y fin de la zona
Solo se puede estacionar en los lugares designados con señales o marcas. Los juegos y los deportes no están autorizados, a diferencia de la S-28, zona de estancia y juego, en vigor desde el 1 de julio de 2025 y con un límite de 10 km/h.
El final de la zona lo marca la S-48: vuelven a aplicarse las normas generales de circulación. Por eso, la señal no indica solo un límite reducido, sino otro modelo de circulación.