En esta noticia

Una señal azul con un círculo con el número 20 puede generar dudas entre los conductores. Es la S-47, zona de coexistencia, que identifica espacios compartidos entre vehículos, ciclistas y peatones. Figura en el Real Decreto 465/2025, publicado en el BOE, que renovó el catálogo de señales.

La obligación principal es clara: la velocidad máxima es de 20 kilómetros por hora. Los peatones tienen prioridad y pueden usar toda la zona de circulación, y no se señalizan pasos de peatones.

Trafico.El artículo 71 de la Ley de Tráfico lo deja claro: la DGT puede dejar sin carnet de conducir a quienes acumulen infracciones por exceso de velocidad y pierdan todos los puntos
Trafico.La DGT advierte: dar marcha atrás en una autopista puede costar 500 euros de multa y la retirada de seis puntos del carnet

Qué significa la señal S-47

Identifica una zona destinada en primer lugar a los peatones, donde también circulan vehículos y bicicletas. Es una de las nuevas señales de tráfico incorporadas al Reglamento General de Circulación.

La circulación es compartida y la prioridad es de quien va a pie, sin depender de un paso de cebra. La reforma del 1 de octubre también cambió una regla de los semáforos cuando el peatón tiene verde.

¿Pueden circular bicicletas y patinetes?

Sí. Los ciclos y, cuando corresponda, los vehículos de movilidad personal pueden circular en ambos sentidos, salvo que la autoridad competente disponga otra cosa.

Las nuevas reglas para patinetes, motos y bicicletas rigen desde el pasado 1 de octubre.

Atención conductores.Conducir con chanclas puede costar hasta 80 euros de multa: en qué casos puede sancionar la DGT
Confirmado.No hay edad máxima para conducir en España: cuántos conductores mayores de 65 hay en el país y qué dice la DGT

Estacionamiento, juegos y fin de la zona

Solo se puede estacionar en los lugares designados con señales o marcas. Los juegos y los deportes no están autorizados, a diferencia de la S-28, zona de estancia y juego, en vigor desde el 1 de julio de 2025 y con un límite de 10 km/h.

El final de la zona lo marca la S-48: vuelven a aplicarse las normas generales de circulación. Por eso, la señal no indica solo un límite reducido, sino otro modelo de circulación.