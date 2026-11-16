Señal S-47 de zona de coexistencia en un entorno urbano. Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial.

Una señal azul con un círculo con el número 20 puede generar dudas entre los conductores. Es la S-47, zona de coexistencia, que identifica espacios compartidos entre vehículos, ciclistas y peatones. Figura en el Real Decreto 465/2025, publicado en el BOE, que renovó el catálogo de señales.

La obligación principal es clara: la velocidad máxima es de 20 kilómetros por hora. Los peatones tienen prioridad y pueden usar toda la zona de circulación, y no se señalizan pasos de peatones.

Qué significa la señal S-47

Identifica una zona destinada en primer lugar a los peatones, donde también circulan vehículos y bicicletas. Es una de las nuevas señales de tráfico incorporadas al Reglamento General de Circulación.

La circulación es compartida y la prioridad es de quien va a pie, sin depender de un paso de cebra. La reforma del 1 de octubre también cambió una regla de los semáforos cuando el peatón tiene verde.

¿Pueden circular bicicletas y patinetes?

Sí. Los ciclos y, cuando corresponda, los vehículos de movilidad personal pueden circular en ambos sentidos, salvo que la autoridad competente disponga otra cosa.

Las nuevas reglas para patinetes, motos y bicicletas rigen desde el pasado 1 de octubre.

Estacionamiento, juegos y fin de la zona

Solo se puede estacionar en los lugares designados con señales o marcas. Los juegos y los deportes no están autorizados, a diferencia de la S-28, zona de estancia y juego, en vigor desde el 1 de julio de 2025 y con un límite de 10 km/h.

El final de la zona lo marca la S-48: vuelven a aplicarse las normas generales de circulación. Por eso, la señal no indica solo un límite reducido, sino otro modelo de circulación.