El Gobierno de México y la Secretaría de Bienestar confirmaron y dieron a conocer el calendario de pagos para las Pensiones Bienestar correspondientes al bimestre noviembre - diciembre. El anuncio tuvo lugar en la Mañanera del Pueblo y estuvo a cargo de la secretaria Leticia Ramírez Amaya.
Los depósitos de las Pensiones Binestar se darán, como ya es habitual, por letra inicial del apellido entre el 3 de noviembre y el 27 del mismo mes. Los beneficiarios tendrán su depósito en su cuenta del Banco del Bienestar.
Calendario de pagos Pensión Bienestar por letra y fecha
Los beneficiados de las Pensiones Bienestar son todos los usuarios que están adheridos a los programas: Adultos Mayores, Mujeres Bienestar y Personas Discapacidad.
Letra, día y fecha
|Letras
|Día
|Noviembre
|A
|Martes
|3
|B
|Miércoles
|4
|C
|Jueves
|5
|C
|Viernes
|6
|D, E, F
|Lunes
|9
|G
|Martes
|10
|G (Sembrando Vida)
|Miércoles
|11
|H, I, J, K
|Jueves
|12
|L
|Viernes
|13
|M
|Martes
|17
|M
|Miércoles
|18
|N, Ñ, O
|Jueves
|19
|P, Q
|Viernes
|20
|R
|Lunes
|23
|R
|Martes
|24
|S
|Miércoles
|25
|T, U, V
|Jueves
|26
|W, X, Y, Z
|Viernes
|27
El Gobierno de México afirmó que 4.2 millones de mexicanos y mexicanas actualmente se benefician del Programa para el Bienestar.
¿Cuánto dinero dan las Pensiones Bienestar por grupo?
Los beneficiarios de la Pensión Bienestar cobrarán su apoyo económico durante este 2026 según sea el tipo de beneficio al que estén inscritos.
- Adultos mayores: 6,400 pesos.
- Mujeres: 3,100 pesos.
- Personas con discapacidad: 3,300 pesos.
- Madres trabajadoras: 3,300 pesos.
Estos montos son depositados de forma única en la cuenta del beneficiario del Banco del Bienestar. Una vez que se haya hecho el depósito, el pensionado podrá disponer de su dinero a libertad.