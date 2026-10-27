Pagos pensiones noviembre - diciembre: del 3 al 27 de noviembre por inicial de apellido.

El Gobierno de México y la Secretaría de Bienestar confirmaron y dieron a conocer el calendario de pagos para las Pensiones Bienestar correspondientes al bimestre noviembre - diciembre. El anuncio tuvo lugar en la Mañanera del Pueblo y estuvo a cargo de la secretaria Leticia Ramírez Amaya.

Los depósitos de las Pensiones Binestar se darán, como ya es habitual, por letra inicial del apellido entre el 3 de noviembre y el 27 del mismo mes. Los beneficiarios tendrán su depósito en su cuenta del Banco del Bienestar.

Personas mexicanas que reciben la pensión bienestar. Cuatro grupos de personas recibirán del 3 al 27 de noviembre la pensión. Bobierno de México

Calendario de pagos Pensión Bienestar por letra y fecha

Los beneficiados de las Pensiones Bienestar son todos los usuarios que están adheridos a los programas: Adultos Mayores, Mujeres Bienestar y Personas Discapacidad.

Letra, día y fecha

Letras Día Noviembre A Martes 3 B Miércoles 4 C Jueves 5 C Viernes 6 D, E, F Lunes 9 G Martes 10 G (Sembrando Vida) Miércoles 11 H, I, J, K Jueves 12 L Viernes 13 M Martes 17 M Miércoles 18 N, Ñ, O Jueves 19 P, Q Viernes 20 R Lunes 23 R Martes 24 S Miércoles 25 T, U, V Jueves 26 W, X, Y, Z Viernes 27

El Gobierno de México afirmó que 4.2 millones de mexicanos y mexicanas actualmente se benefician del Programa para el Bienestar.

¿Cuánto dinero dan las Pensiones Bienestar por grupo?

Los beneficiarios de la Pensión Bienestar cobrarán su apoyo económico durante este 2026 según sea el tipo de beneficio al que estén inscritos.

Claudia Sheinbaum en rueda de prensa junto a Leticia Ramírez Amaya confirmaron los depósitos de las pensiones bienestar. Gobierno de México

Adultos mayores: 6,400 pesos.

Mujeres: 3,100 pesos.

Personas con discapacidad: 3,300 pesos.

Madres trabajadoras: 3,300 pesos.

Estos montos son depositados de forma única en la cuenta del beneficiario del Banco del Bienestar. Una vez que se haya hecho el depósito, el pensionado podrá disponer de su dinero a libertad.