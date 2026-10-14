El fundador de Zara defiende la sencillez y la humildad como principios fundamentales de su filosofía de vida.

El fundador de Zara defiende la sencillez y la humildad como principios fundamentales de su filosofía de vida. En su biografía publicada en 2008, el empresario gallego explicó por qué considera que la felicidad se encuentra en las cosas básicas y cuestionó la obsesión por el dinero y el consumismo.

Amancio Ortega, creador de Inditex, construyó uno de los mayores grupos de moda del mundo a partir de sus comienzos en una camisería de A Coruña. Su trayectoria empresarial estuvo marcada por el esfuerzo y una visión del negocio centrada en salir adelante, más que en acumular riqueza.

En el libro Así es Amancio Ortega, el hombre que creó Zara, escrito por Covadonga O’Shea a partir de conversaciones con el empresario, el magnate expuso algunas de las ideas que guiaron su carrera y su vida personal. Entre ellas, destacó la importancia de encontrar satisfacción en las actividades cotidianas y mantener una actitud positiva ante los demás.

¿Cuál es la filosofía de vida de Amancio Ortega para alcanzar la felicidad?

Ortega sostiene que las cosas más sencillas suelen ser las que aportan mayor satisfacción, tanto en el ámbito personal como en el profesional. “Un empresario importante me decía que las cosas buenas son muy simples, tanto en la vida privada como en la empresa, que lo más importante es lo sencillo. Y yo pienso que es verdad”, afirmó en la conversación recogida en su biografía.

Amancio Ortega, fundador de Inditex y una de las personas más ricas del mundo. Shutterstock

Para el fundador de Zara, reconocer aquello que hace feliz a cada persona no requiere grandes logros ni lujos. “La felicidad es fácil de lograr”, señaló, al tiempo que destacó la capacidad de transmitir el buen humor y el bienestar a la familia, los compañeros de trabajo y los amigos.

“Cuando estás en paz contigo mismo, llegas a tu casa y a la oficina con alegría, transmitiendo tu optimismo a todo el mundo. La vida es mucho más fácil de lo que la hacemos”, reflexionó Ortega. Con esta idea, el empresario puso el acento en la tranquilidad personal y en la satisfacción que surge de dedicar tiempo y esfuerzo a aquello en lo que uno cree.

¿Por qué Amancio Ortega critica la obsesión por el dinero y el consumismo?

El empresario también cuestionó la ambición desmedida y la presión por acumular riqueza. En su opinión, aunque la preparación profesional y los conocimientos son cada vez mayores, existe una preocupación excesiva por ganar dinero. “Hay demasiada ambición y una obsesión terrible por hacer dinero, dinero y dinero”, advirtió en el libro.

Amancio Ortega, creador de Inditex, construyó uno de los mayores grupos de moda del mundo a partir de sus comienzos en una camisería de A Coruña. Shutterstock

Ortega aclaró que la ambición no es negativa por sí misma, pero alertó sobre los excesos y la necesidad constante de adquirir bienes y experiencias de lujo. “La gente no quiere privarse de nada”, señaló al referirse al deseo de tener casas, coches y vacaciones costosas.

En ese sentido, el creador de Inditex cuestionó un modelo de consumo que, a su juicio, no conduce a una mayor satisfacción personal. Su planteamiento parte de una idea central: El fundador de Inditex considera que, con solo analizar lo que te rodea, se es capaz de distinguir aquellos que “te hace feliz” y que, habitualmente, “lo más básico es casi siempre lo mejor”. “La felicidad es fácil de lograr, y lo mejor de este descubrimiento es que eres capaz de transmitir esa felicidad, tu estado de ánimo y tu buen humor a la familia, a los trabajadores de tu empresa y a los amigos», reconocía Ortega.