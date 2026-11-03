Del 3 al 27 de noviembre se harán los depósitos de los diferentes programas de Pensiones Bienstar.

El Gobierno de México y la Secretaría de Bienestar comenzaron a realizar los pagos de las pensiones de los Programas de Bienestar para adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, madres trabajadoras, sembradoras y sembradores, tal cual como lo había prometido la presidenta Claudia Sheinbaum, del 3 al 27 de noviembre los depósitos se harán por orden alfabético en el Banco del Bienestar.

Desde la Secretaría de Bienestar le recuerdan a los beneficiarios que los pagos son directos y sin intermediarios. Los montos que recibirá cada programa son los siguientes:

Pensiones para adultos mayores recibirán 6,400 pesos

Mujeres Bienestar : 3,100 pesos

Personas con Discapacidad: 3,300 pesos

Los beneficiarios de los Programas para Madres Trabajadoras : 1,650 pesos

Sembrando Vida: 6,450 pesos mensuales

Ante dudas sobre el pago de la Pensión Bienestar cuenta con Línea de Bienestar 800 639- 42- 64 para consultas. Bobierno de México

Calendario de pago para los 5 programas de Pensión Bienestar

Atención becarios del Programa Sembrando Vida, el Gobierno informó que ustedes recibirán el pago en la jornada mensual pactada para el 11 de noviembre.

Apellidos con A reciben el pago el martes 3 de noviembre

Apellidos con B reciben el pago el miércoles 4 de noviembre

Apellidos con C reciben el pago el jueves 5 de noviembre

Apellidos con C reciben el pago el viernes 6 de noviembre

Apellidos con D, E, F reciben el pago el lunes 9 de noviembre

Apellidos con G reciben el pago el martes 10 de noviembre

Apellidos con G (Sembrando Vida) reciben el pago el miércoles 11 de noviembre

Apellidos con H, I, J, K reciben el pago el jueves 12 de noviembre

Apellidos con L reciben el pago el viernes 13 de noviembre

Apellidos con M reciben el pago el martes 17 de noviembre

Apellidos con M reciben el pago el miércoles 18 de noviembre

Apellidos con N, Ñ, O reciben el pago el jueves 19 de noviembre

Apellidos con P, Q reciben el pago el viernes 20 de noviembre

Apellidos con R reciben el pago el lunes 23 de noviembre

Apellidos con R reciben el pago el martes 24 de noviembre

Apellidos con S reciben el pago el miércoles 25 de noviembre

Apellidos con T, U, V reciben el pago el jueves 26 de noviembre

Apellidos con W, X, Y, Z reciben el pago el viernes 27 de noviembre

Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, confirmaron los nuevos pagos del bimestre noviembre - diciembre Pensiones Bienestar. Gobierno de México

¿Qué pasa con el dinero una vez es depositado en la cuenta del Banco del Bienestar?

El Calendario de Pagos de las Pensiones Bienestar sirven para orientar y ordenar los pagos, una vez el dinero haya sido depositado según primera letra del apellido, día y fecha, el pensionado podrá disponer de este recurso cuando quiera usando su Tarjeta Bienestar.

“No es necesario retirar el pago el día que se realiza el depósito, porque los recursos permanecen disponibles en la tarjeta”, remarcó el Gobierno de México.