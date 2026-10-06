Mientras se están produciendo movimientos de acomodamiento de fichas en el sector bancario europeo, los analistas del Citi no descartan que en caso de un triunfo de Alberto Núñez-Feijóo en los comicios del 29 de noviembre reabra el debate sobre las fusiones. Recuerdan que el actual Ejecutivo se opuso a la compra de Banco Sabadell por BBVA; por tanto, consideran que un hipotético Gobierno liderado por el PP sin depender de los independentistas catalanes favorecería la consolidación del sector bancario.

En paralelo, Banco Sabadell hizo un movimiento que en los hechos implica blindar su capital y recuperar su núcleo duro de accionistas. En concreto, Banco Sabadell informó sobre la operación por la que BPCE adquirió una participación equivalente al 7% del capital social de la entidad mediante compras en mercado e instrumentos financieros.

En el comunicado en que se anunció el ingreso del banco galo en el accionariado de Banco Sabadell, se hace hincapié en que tanto BPCE, como el banco que preside Josep Oliu, subrayan el carácter amistoso de esta inversión accionarial, siendo la intención de BPCE convertirse en un accionista estable y de largo plazo, así como estar representado en el Consejo de Administración de Banco Sabadell.

Yendo al detalle del negocio, esta operación equivale aproximadamente a 333,8 millones de acciones, considerando el número total de papeles en circulación y el precio de cierre de los títulos del banco catalán en el día del anuncio. En cuanto el valor de mercado de este movimiento, cuyo precio parte del cierre de la cotización del lunes, los analistas lo estiman en 1186 millones de euros.

Por otra parte, el acuerdo establece que BPCE no superará una participación del 9,99% del capital de Banco Sabadell, lo que se interpreta en el mercado como un compromiso de mantener una inversión significativa sin llegar a un control mayoritario.

“Estamos muy satisfechos de dar la bienvenida a BPCE como accionista de nuestra entidad. Su decisión de invertir en Banco Sabadell constituye un reconocimiento a la solidez de nuestro proyecto en solitario, al trabajo realizado por nuestros profesionales y a las oportunidades de crecimiento que tenemos por delante. Su presencia refuerza la fortaleza y la estabilidad de nuestra base accionarial”, declaró Oliu.

La operación equivale aproximadamente a 333,8 millones de acciones. Shutterstock

Accionista estratégico

Así las cosas, tras esta operación, BPCE, segundo grupo bancario de Francia y cuarto de la zona euro por fondos propios, no sólo se convirtió en un accionista estratégico de Banco Sabadell, sino que además respalda plenamente la estrategia y los planes de crecimiento de la compañía catalana, así como a su equipo directivo.

También el acuerdo estableció que con el apoyo de Banco Sabadell, BPCE iniciará los trámites y conversaciones necesarios con las autoridades supervisoras españolas y europeas para el nombramiento de un miembro en el consejo de administración del cuarto banco de España.

Banca corporativa y de inversión en el foco del acuerdo

La intención de Banco Sabadell y BPCE es la de explorar oportunidades de negocio, en particular en banca corporativa y de inversión, leasing de bienes de equipo, crédito al consumo y negocio internacional de clientes.

Estas conversaciones, cuya conclusión se prevé a comienzos de 2027, tendrán como objetivo identificar ámbitos en los que la cooperación pueda apoyar el desarrollo de Banco Sabadell en España y, al mismo tiempo, reforzar la presencia europea de BPCE. Punto seguido, ambas entidades destacan que informarán al mercado, de conformidad con la normativa aplicable, de cualquier avance relevante en estas conversaciones.

Así lo entiende Marc Armengol, Ceo de Banco Sabadell, para quien esta operación refuerza la capacidad del banco para seguir ejecutando el plan estratégico y generar valor sostenible a largo plazo. “ La entrada de BPCE en nuestro capital nos aporta un socio con visión de largo plazo y una amplia experiencia que puede complementar nuestras capacidades y ayudarnos a aprovechar con éxito las oportunidades que ofrece el mercado ”.

En efecto, BPCE - que a través de este acuerdo no sólo entra como segundo socio después del 8,44% del paquete accionarial en poder del fondo BlackRock -, refuerza su posición en España. Los franceses son dueños de Natixis, banca mayorista que controla la financiera Oney, sociedad especializada en brindar financiación al consumo en el comercio minorista. BPCE comparte la propiedad de esta empresa con Alcampo/Auchan.

Por otra parte, en abril de este año se concretó y cerró la compra en Portugal de Novobanco. A nivel internacional, el Grupo pone en valor su experiencia en banca corporativa y de inversión a través de Natixis CIB y en gestión de activos mediante Natixis IM.

En este contexto, para Nicolas Namias, Ceo de BPCE, la inversión de BPCE en Banco Sabadell encaja plenamente en el plan estratégico Visión 2030 y “supone un paso adicional en la estrategia de crecimiento y diversificación de nuestra presencia en Europa”.

El acuerdo establece que BPCE no superará una participación del 9,99% del capital de Banco Sabadell. Shutterstock

Qué dicen los analistas

La operación fue muy bien recibida por el mercado con la acción de Banco Sabadell incrementando su valor en un 2,53% a primera hora de la tarde. Los analistas consideran que el ingreso de BPCE en el accionariado de la entidad catalana puede tener un impacto positivo en la competitividad de ambas entidades.

“ La colaboración en áreas como banca corporativa y de inversión puede facilitar la entrada en nuevos segmentos de mercado y mejorar la oferta de productos y servicios ”, según la opinión predominante.

Lo cierto es que para BPCE, esta inversión representa una oportunidad de reforzar su presencia en la península ibérica y en el mercado europeo, complementando su cartera de inversiones y su estrategia de diversificación. Para Banco Sabadell, en tanto, la entrada de un socio sólido y con experiencia en Europa puede facilitar su crecimiento y expansión internacional.

Así pues, según Renta 4 la noticia es positiva en tanto en cuanto ofrece una oportunidad a Banco Sabadell para potenciar partes del negocio que son estratégicas y ampliar su presencia geográfica, tras la venta de TSB. “Habrá que esperar para ver en qué concluyen las conversaciones que prevén sea a comienzos de 2027, para ver posibles impactos en la cuenta de resultados”, concluye.

Asimismo, a XTB no se le escapa que BPCE busca ganar peso en el sur de Europa de la mano de una entidad bien posicionada, mientras Sabadell obtiene un socio estable y con capacidad para complementar su oferta comercial.