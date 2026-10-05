La respuesta positiva de las cotizadas no fue generalizada. Pero las compañías que se vieron favorecidas por alguno de estos dos factores son las que empujan la subida del Ibex 35.

En lo que va de jornada, el Ibex 35 se mueve como si estuviera viajando en un viejo autobús por una carretera llena de baches. Comenzó la sesión con ascensos, pasó del verde al rojo al caer momentáneamente un 0,38% y reemprendió la tendencia alcista, situándose pasadas las 16:00 hs en un 1,18%.

Este vaivén en el comportamiento del selectivo español se explica por dos motivos que, si bien independientes entre sí, coinciden en el tiempo: la primera vuelta de las elecciones en Brasil, celebradas ayer domingo; y el anuncio del llamado a las urnas para el próximo 29 de noviembre que hizo esta mañana el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La respuesta positiva de las cotizadas no fue generalizada. Pero las compañías que se vieron favorecidas por alguno de estos dos factores son las que empujan la subida del Ibex 35. Este hecho se ve claramente si nos centramos en los tres valores que con más fuerza están incrementando su cotización. Al promediar la sesión, en primer lugar, aparece Banco Santander con una revalorización que llega a un 3,66%. El segundo y tercer escalón del ranking lo ocupan Telefónica y Merlin Properties, con incrementos de un 3,08 y 2,64%, respectivamente.

Así, mientras la socimi se ve favorecida por el adelanto electoral porque reduce la posibilidad de que el decreto sobre los centros de datos salga adelante, por el enorme peso que ese sector tiene en su negocio, tanto Banco Santander como Telefónica celebran que Flávio Bolsonaro se haya impuesto en la primera vuelta de las elecciones brasileñas, aunque sin alcanzar la mayoría necesaria para hacerse con la presidencia. Para los analistas, el hijo del ex presidente, hoy en prisión domiciliaria, pondría en marcha una política económica con especial cuidado en la política fiscal.

Comencemos entonces por Brasil. El gigante sudamericano representa para Telefónica cerca del 35% del Ebitda de la operadora. Es, además, el operador integrado más grande de Brasil, con más de 95 millones de accesos y una fuerte presencia en Telefonía móvil, fija, Internet de fibra óptica y servicios digitales. Telefónica Brasil explica aproximadamente el 28% de los ingresos totales del Grupo español, con una facturación anual de 10.000 millones de euros.

El caso del Banco Santander

Al igual que sucede con Telefónica, para Banco Santander el mercado brasileño es uno de los más relevantes para los cántabros, ya que Santander Brasil aportó el 16% de los beneficios del grupo en 2025 y constituye su segunda mayor área de negocio. De hecho, y como recuerda Nieves Amigo, analista de la agencia Dow Jones, Jefferies ya advirtió antes de las elecciones de que la cita electoral suponía un catalizador clave para la entidad por sus posibles consecuencias sobre la política fiscal, los tipos de interés “y, en última instancia, sobre Santander Brasil”.

En resumidas cuentas, el resultado de la primera vuelta de las elecciones mantiene el escenario que el banco de inversión neoyorquino considera más favorable para la filial de Banco Santander, esto es, una victoria de Bolsonaro.

Incluso ya antes de las elecciones, Jefferies argumentó que los inversores contemplan un triunfo de Bolsonaro como un escenario más positivo para la filial brasileña, ante la expectativa de que su Administración otorgaría mayor importancia a la disciplina fiscal, la contención del gasto y el crecimiento impulsado por el sector privado.

Como contrapartida, sigue Jefferies, una victoria de Lula previsiblemente supondría mantener una política de crecimiento con mayor protagonismo del Estado, apoyada en el gasto social y la inversión pública.

Miedo a una relajación de la política monetaria

Jefferies explica que elecciones brasileñas se convirtieron, en buena medida, en un referéndum sobre la trayectoria fiscal del país. Porque las decisiones presupuestarias condicionarán las expectativas de inflación, los tipos a largo plazo y el ritmo al que el Banco Central de Brasil pueda relajar su política monetaria. “Y Santander Brasil tiene una sensibilidad negativa a los tipos de interés”, recuerdan los analistas estadounidenses.

Amigo destaca que según los cálculos de Jefferies, una reducción de 100 puntos básicos de la tasa Selic, actualmente situada en el 13,75%, añadiría alrededor de 70 millones de euros al margen de intereses (NII) de la filial. “Si la Selic descendiera desde los niveles actuales hasta situarse por debajo del 10%, el efecto mecánico podría sumar alrededor de 200 puntos básicos al ROE de Santander Brasil, manteniendo constantes el resto de factores”, arriesga.

Lo cierto es que el resultado de este domingo no despeja la principal incógnita para Banco Santander. Porque la atención se traslada ahora a la segunda vuelta del 25 de octubre y, sobre todo, a las señales que ofrezcan ambos candidatos sobre sus planes fiscales, afirma Dow Jones.

Porqué favorece a Merlin Properties el adelanto electoral en España

Si bien en los últimos cinco días la principal socimi española consiguió ganar algo del terreno perdido en el año con una subida de sus títulos de un 2,13% (incluyendo la cotización de hoy), desde que comenzó 2026, la compañía tan sólo incrementó su valoración en un 0,48%, debido al castigo que sufrió por los anuncios del actual Ejecutivo en relación a los centros de datos, negocio en el que Merlin colocó muchas – quizás más de lo aconsejable – fichas.

Ahora, con el adelanto electoral se reduce considerablemente la posibilidad de que el decreto sobre los centros de datos salga adelante, lo que “supone un espaldarazo para el sector”, de acuerdo a la opinión de Javier Cabrera, analista en XTB España.

Cabrera explica que uno de los factores que estuvo condicionando la cotización de las acciones de la inmobiliaria fue el decreto sobre los centros de datos que el Gobierno español intentó sacar adelante.

“Hace unas semanas conocimos que dicho decreto recogía varias medidas que podrían retrasar el desarrollo de centros de datos en nuestro país”. En concreto, dice, los requisitos de energía renovable hora a hora y exigencias de eficiencia y soberanía digital. También hace alusión a que durante el plazo de alegaciones (que finalizó el 4 de septiembre), la patronal del sector y gobiernos regionales, como la Comunidad de Madrid, alertaron de que estas condiciones, junto con un plazo de adaptación de solo seis meses, amenazan con ahuyentar proyectos de inversión e IA hacia otros países europeos.

Así las cosas, para Cabrera estas medidas podían afectar a la inversión en centros de datos en nuestro España “por las dificultades que suponen y lo complicado de cumplirlas”. Y añade que “Merlin, con su apuesta por el desarrollo de centros de datos para su posterior arrendamiento, es una de las empresas más expuestas”.

Además, el analista destaca que “hay muchos de sus proyectos en los que aún no se comenzó el arrendamiento efectivo, por lo que de haber continuado el decreto hacia delante se podría haber vivido un tensionamiento de las relaciones con los clientes y la posibilidad de caída de algún contrato”. “Estamos”, continúa, “hablando de proyectos que superan los 4.400 millones de euros de inversión, por lo que el impacto de que finalmente la demanda no responda por culpa de la regulación es muy elevado”, concluye.