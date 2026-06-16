En esta noticia Sabadell entra a la lista de bancos de la BMV

Banco Sabadell México debutó en el mercado de deuda de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con una emisión de certificados bursátiles por MXN$4,000 millones, una operación que recibió órdenes equivalentes a 2.3 veces el monto colocado a través de certificados bursátiles bancarios.

La institución financiera de origen español dijo que la emisión, su primera en el mercado bursátil mexicano, tendrá un plazo de tres años y pagará una tasa variable referenciada a la TIIE de Fondeo.

La colocación permitirá a Sabadell diversificar sus fuentes de financiamiento y fortalecer su estructura de fondeo para respaldar el crecimiento de su cartera de crédito empresarial.

“El cierre exitoso del libro de nuestra primera emisión bursátil representa un paso relevante en la evolución de Banco Sabadell México y refleja la confianza de los inversionistas en nuestra estrategia y en la fortaleza de nuestro modelo de negocio”, dijo José Iragorri, director general de Banco Sabadell México, en un comunicado.

Sabadell entra a la lista de bancos de la BMV

Con la operación, Sabadell se incorpora al grupo de bancos con acceso al mercado de deuda bursátil mexicano, un segmento integrado por aproximadamente 30% de las instituciones que conforman el sistema financiero nacional.

“Esta operación es un paso más en nuestra estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento y nos permitirá continuar fortaleciendo nuestra capacidad de crecimiento de forma responsable y sostenible”, señaló Pablo Figueroa Besga, subdirector general de Finanzas de Banco Sabadell México.

La colocación estuvo respaldada por los resultados financieros de la institución. Al cierre de 2025, el banco reportó una utilidad neta de MXN$1,316 millones y un índice de morosidad de 1.72%.

Además, mantiene calificaciones crediticias de “AA+” con perspectiva estable por parte de S&P Global Ratings y de “AAA” con perspectiva estable otorgada por HR Ratings.

Santander, HSBC y Actinver participaron como intermediarios colocadores de la operación.