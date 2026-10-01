BBVA abonará el mayor dividendo de su historia: 2000 millones, casi un 16% más que en 2025

BBVA pagará a sus accionistas 37 céntimos por acción en efectivo como dividendo a cuenta bruto con cargo a los beneficios de 2026. Este importe es casi un 16% superior al de 2025 y representa el dividendo a cuenta más elevado de la historia del banco. En total, la entidad vasca distribuirá aproximadamente 2000 millones de euros entre sus accionistas, según comunicó esta mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

En la comunicación que envió al órgano regulador, el banco que preside Carlos Torres Vila reconoce que gracias a sus ganancias, BBVA continúa generando capital de forma orgánica, que se traduce en una sólida base de capital.

En rigor, esta situación se refleja en un ratio CET1 del 12,90% a finales de junio de 2026, lo que le permite seguir creciendo con fuerza y ofrecer una remuneración atractiva a los accionistas, tanto a través de su política ordinaria como de su compromiso de distribuir el exceso de capital por encima de su objetivo del 12% de CET1.

BBVA justifica el abono del dividendo anunciado esta mañana en se encuentra en una posición excepcional.

Una vez establecida la retención a cuenta del 19%, el importe neto por título será de 0,2997 euros. El calendario fijado por BBVA pone el próximo 12 de octubre como el último día de negociación de las acciones con derecho a participar en el reparto, pasando a cotizar sin derecho al dividendo el 13 de octubre.

La fecha de registro de las operaciones quedó determinada para el 14 de octubre, mientras el pago se llevará a cabo mediante los medios de Iberclear. Lo cierto es que tal como recuerda BBVA, el dividendo en efectivo por acción que paga el banco aumentó año tras año desde 2021.

36.000 MILLONES PARA LOS ACCIONISTAS

Vale recordar que en julio de 2025, al anunciar sus objetivos estratégicos a medio plazo, BBVA estimó que contaría con 49.000 millones de euros en capital de primera calidad (CET1), que se utilizarían para financiar el crecimiento orgánico del banco, para lo cual se destinarán al menos 13.000 millones, y el resto, unos 36.000 millones, irán a engrosar la remuneración de los accionistas.

Desde entonces, el banco ya pagó 5200 millones de euros en dividendos con cargo a los beneficios de 2025 y completó dos recompras de acciones: una por 993 millones como parte de la remuneración ordinaria a los accionistas de 2024 y otra extraordinaria de 3960 millones.

Además anunció otro programa de recompra adicional, también extraordinario, de 2000 millones de euros cuyo primer tramo está a punto de finalizar.

Así las cosas, el total suma cerca de 14.200 millones de euros, considerando el pago del dividendo a cuenta de 2026 que abonará el 15 de octubre.

Por otra parte, también la cotización de BBVA tuvo un comportamiento diferencial en el actual ciclo estratégico. Desde enero de 2025, la cotización se multiplicó por 2,6 veces, mientras que el retorno total para el accionista (que considera tanto la evolución de la acción como los dividendos) creció un 186%, es decir, casi se triplicó.

BENEFICIO RECORD EN LOS SEIS PRIMEROS MESES DEL AÑO

La fecha de registro de las operaciones quedó determinada para el 14 de octubre,

BBVA justifica el abono del dividendo anunciado esta mañana en se encuentra en una posición excepcional. En los primeros seis meses de 2026, registró ganancias récord en el primer semestre al alcanzar los 6051 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,1% en tasa interanual.

Lo cierto es que el beneficio atribuido en el primer semestre empuja al banco a consolidarse como la entidad líder en términos de crecimiento y rentabilidad entre sus competidores europeos.

Este resultado fue posible gracias al buen comportamiento de los ingresos recurrentes, favorecidos por el dinamismo de la actividad crediticia, que tuvo un incremento del 17,7% a tipos de cambio constantes.

De enero a junio, el grupo alcanzó de nuevo cotas destacadas en rentabilidad y creación de valor para el accionista: el ROTE ascendió hasta el 22,2% y el valor contable tangible por acción más dividendos creció un 21,8% en tasa interanual.

En ocasión de la presentación de los resultados semestrales, BBVA anunció el lanzamiento de un nuevo programa extraordinario de recompra de acciones por valor de 2.000 millones de euros. El primer tramo, de 1.000 millones, comenzará el próximo 5 de agosto.