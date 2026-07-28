Banco Sabadell reorganiza su estructura con la IA como eje de transformación

Ya sin la sombra de la OPA hostil que lanzó BBVA y más delgado en volumen de negocio por la venta de TBS a Banco Santander, operación defensiva precisamente contra el ataque de la entidad vasca, Banco Sabadell, tras reemplazar por decisión de su presidente Josep Oliu el liderazgo de César González-Bueno por el de Marc Armengol, comienza una nueva andadura con la prioridad de llevar adelante la transformación digital y exprimir las posibilidades de la tecnología y de la IA para mejorar el servicio y el trato al cliente.

Entre los atributos que llevaron a Armengol al cargo de consejero delegado destaca su familiaridad con las tecnologías, hecho que puede verse en la nueva estructura organizativa que anunció la entidad catalana y que tiene como objetivo acelerar la transformación de la sociedad, simplificar su organización y reforzar su modelo de banca de relación, eje estratégico sobre el que se sustenta el crecimiento futuro del banco. La nueva estructura entrará en vigor el 1 de septiembre.

“Esta nueva estructura nos permitirá concentrar más recursos y capacidades en aquellas áreas que son clave para nuestra estrategia, acelerar la transformación del banco y aprovechar plenamente el potencial de la inteligencia artificial para mejorar nuestros procesos”, explica Oliú, quien añade que el banco busca una organización más simple, más ágil y más colaborativa, “preparada para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes y afrontar con éxito los retos de los próximos años”.

La IA como eje transformador

En línea con los nuevos aires que soplan sobre el banco catalán, entre las principales novedades destaca la creación del área de Transformación Corporativa e Inteligencia Artificial, integrada en la Dirección de Estrategia que lidera Marc Prat.

Esta área, que tendrá al frente a Robert Duran, nace con el objetivo de dar un impulso adicional al despliegue de la inteligencia artificial en toda la organización. Asimismo, se refuerza en capacidades IA la Dirección de Operaciones y Tecnología, que dirige Elena Carrera.

Además, dentro del área de Negocio España, que dirige Carlos Ventura, se crea una nueva área de Transformación de Negocio orientada a acelerar la innovación en producto para clientes de valor, la digitalización y los proyectos con impacto directo en clientes.

Al frente de esta nueva división estará Jorge Rodríguez Maroto, el responsable de banca de Particulares, que también incorpora Negocios y Autónomos a su ámbito de responsabilidad, del que ya formaban parte la financiación, los medios de pago, el crédito al consumo, los seguros, la gestión de activos y Sabadell Consumer Finance.

Dentro del área de actuación de Ventura se crea también la unidad de Banca Comercial, dirigida por Albert Figueras, quien suma a la coordinación de las direcciones territoriales las responsabilidades de ventas remotas y servicing remoto a clientes.

Banco Sabadell anunció, además, la creación de una nueva unidad de banca personal, que dirigirá Xavi Blanquet, quien reportará a Ventura. Esta nueva unidad encaja con la incorporación de Adela Martín para dirigir el negocio de banca privada. Martín, eexresponsablede este segmento en Banco Santander España y previamente en Bankinter, es uno de los primeros movimientos estratégicos impulsados por el banco para lograr el objetivo marcado por su CEO, Marc Armengol.

Banco Sabadell reorganiza su estructura con la IA como eje de transformación EFE

Cómo queda el negocio en España

Con estos movimientos el negocio en España estará dividido a partir de ahora en cinco áreas, que son: Banca Retail y Transformación de Negocio; Banca de Empresas; Banca Privada; Banca Personal y Banca Comercial .

Ventura, que una vez puesta en funcionamiento esta nueva estructura se convertirá en uno de los ejecutivos más relevantes de Banco Sabadell, también tendrá bajo su órbita la Dirección de Marketing.

Otros cambios que comporta la nueva estructura afectan a la Dirección Financiera que dirige Sergio Palavecino, quien asume a partir de ahora la gestión de costes del banco; a la dirección de Personas y Sostenibilidad, que encabeza Sonia Quibus, sumará la función de gestión de Compras, y a la de Comunicación, liderada por Virginia Zafra, que toma bajo su control Comunicación Interna en su totalidad.

Deutsche Bank y RBC confirman apuesta por Banco Sabadell

El banco alemán, tras la presentación de resultados que tuvo lugar el pasado viernes, detecta tendencias de negocio cada vez más favorables desde el punto de vista comercial.

Los analistas de Deutsche Bank apoyan su argumentación en la recuperación del margen de intereses, el crecimiento del crédito y la mejora de la actividad comercial con clientes, lo que permitió al banco catalán reiterar su compromiso de alcanzar una rentabilidad RoTE sobre el capital tangible del 14,5%.

Para estos expertos, el resultado estuvo distorsionado por 249 millones de euros de extraordinarios netos, entre ellos la plusvalía vinculada a la venta de la filial británica TBS y una pérdida inesperada de 45 millones por la desinversión en una antigua participación, hechos que impiden que el beneficio refleje con claridad la evolución de Banco Sabadell. Es por ese motivo que el informe se centre en el comportamiento de los ingresos recurrentes, donde las señales son más positivas.

Otro dato que Deutsche Bank ve altamente positivo tiene que ver con el margen de intereses, que alcanzó los 902 millones de euros entre abril y junio, un 3,4% más que en el trimestre anterior y prácticamente la misma cifra que un año antes. El dato superó en un 1% las proyecciones del consenso de analistas.

Con este número sobre la mesa, los analistas germanos sospechan que el margen habría comenzado a dejar atrás su punto más débil después de varios trimestres afectados por la caída de los tipos de interés.

Por su parte, la entidad canadiense ajusta al alza el precio objetivo de Banco Sabadell tras los resultados del primer semestre del año. RBC reitera su objetivo de ‘mantener’ y lleva a 3,1 euros su valoración para los títulos de Banco Sabadell cuyo precio objetivo antes de las cuentas situaron en los 2,95 euros.

Así pues, los analistas de RBC para el ejercicio 2026 proyectan un crecimiento del margen de intereses (NII) sin TSB del 1,7%, que se compara con la guía de la compañía del 1%, y unos ingresos por comisiones del 2%.

En tanto, sus proyecciones para 2027 están alineadas con los objetivos a medio plazo de Banco Sabadell. En concreto, esperan un NII de 3.940 millones de euros (frente a una guía de aproximadamente 3.900 millones), el cual se sustenta en una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) para el período 2024-2027 del 4,8% en préstamos y del 3,7% en depósitos.

RBC observa que el importe total de sus estimaciones de remuneración al accionista permanece prácticamente sin cambios, con distribuciones totales durante 2026-2027 (excluyendo el dividendo extraordinario de TSB) de aproximadamente 2.550 millones de euros, frente a una guía de 2.500 millones.

Lo cierto es que, de acuerdo a estos expertos, esto supone un ‘pay-out’ ordinario del 60% y recompras adicionales de acciones por un total de 600 millones euros durante el periodo.