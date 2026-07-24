Banco Sabadell presentó unas cuentas del primer semestre del ejercicio con datos que muestran el péndulo en que se movió la entidad catalana en esos seis meses.

Por una parte, cerró el semestre con un beneficio neto de 971 millones de euros, esto es un 0,5% menos que en el mismo lapso de tiempo de un año atrás. Por otra, sin tener en cuenta la contribución de TSB y los resultados extraordinarios, el beneficio recurrente fue de 691 millones, un 14,1% menos.

Pero el empujón llegó en el segundo trimestre, ya que entre abril y junio el banco mostró un crecimiento del 8,4% respecto al primer trimestre de 2025 “gracias al impulso del negocio, una tendencia que continuará en adelante”, aseguró Banco Sabadell en la nota a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De acuerdo al banco, que estrenó a Marc Armengol como consejero delegado en la presentación de resultados, los ingresos comenzaron a crecer trimestralmente gracias al dinamismo de la actividad comercial, tras haber marcado un valle entre enero y marzo.

“Esta mejora continuará en la segunda parte del año y contribuirá, junto a la contención de los gastos y la elevada calidad de los activos, a que la rentabilidad RoTe recurrente aumente en los próximos trimestres desde el 13,6% de cierre de junio hasta el 14,5% a final del 2026 y el 16% en 2027”, explicó.

Las remuneraciones otorgadas por banco Sabadell. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las remuneraciones de Sabadell otorgadas para los accionistas

Asimismo, la entidad inició el calendario de remuneración al accionista. Tras el pago en mayo de un dividendo extraordinario de 50 céntimos en efectivo por la venta de TSB, el banco inició un nuevo programa de recompra de acciones por 331 millones de euros, equivalente a en torno al 2,1% del capital social del banco, que se activará la próxima semana.

Para Banco Sabadell la política de remuneración a los accionistas se sustenta en la probada capacidad de la compañía de generar capital de manera orgánica. De hecho, la ratio de solvencia CET1 fully loaded se situó en el 13,11%.

Los principales fundamentos de Sabadell

Sin contar con TSB, Banco Sabadell obtuvo unos ingresos de 2.417 millones de euros en el primer semestre, de los que 1.230 millones fueron en el segundo trimestre, en el que registró un incremento del 3,6% frente a los primeros tres meses del año.

El cambio de tendencia previsto se confirmó también en el margen de intereses, con un crecimiento trimestral del 3,4%, hasta los 902 millones de euros, impulsado por los mayores volúmenes de crédito. Tras alcanzar una cifra de 1.774 millones de euros en el semestre, el banco mantiene su previsión de cerrar el año con un alza superior al 1% en el conjunto del ejercicio.

Los ingresos por comisiones mejoran un 4% frente al primer trimestre, hasta los 328 millones de euros (643 millones entre enero y junio), fruto de la mayor contribución de los ingresos por servicios.

Los costes totales del semestre se sitúan en 1.227 millones de euros e incorporan 88 millones no recurrentes derivados del plan de prejubilaciones puesto en marcha en España.

El crecimiento de las plusvalías

Por su parte, la venta de TSB generó unas plusvalías netas de impuestos de 322 millones de euros, unos 340 millones brutos. Mientras la morosidad se redujo 2,47% en el segundo trimestre de 2026, frente al 2,55% del trimestre anterior, gracias a la buena evolución de los activos problemáticos.

Por último, la inversión crediticia viva aumentó un 5,5%, hasta 125.184 millones de euros, mientras que los recursos de clientes crecieron un 6,4%, hasta 188.110 millones, impulsados tanto por los depósitos como por el negocio fuera de balance, especialmente fondos de inversión y gestión patrimonial.