Los turismos electrificados registran 33.963 ventas en septiembre, un aumento del 52,8% con respecto al mismo período en 2025.

Los vehículos eléctricos ya son una opción que atrae a cada vez más consumidores españoles. Así lo demuestran los datos de septiembre. Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) registran en septiembre 33.963 ventas, cifra que habla de un aumento del 52,8% respecto a septiembre de 2025, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC).

Lo cierto es que, por primera vez, el mercado de vehículos electrificados logra alcanzar el 30% de la cuota total de ventas en un solo mes. A esto se le suma otro dato nada menor: la cifra récord marcada por las ventas de turismos, que superan el tercio de los vendidos en el mes. Para bajar a tierra ese porcentaje, tanto ANFAC como el gremio que reúne a los concesionarios de España (Faconauto) afirman que uno de cada tres turismos vendidos en septiembre fue eléctrico puro o híbrido enchufable.

“El mercado de turismos continúa al alza, impulsado por las ventas de electrificados. El mes de septiembre cierra con un total de 93.858 unidades vendidas, lo que supone un crecimiento del 10,2% respecto al año anterior. El buen ritmo de los eléctricos puros e híbridos enchufables, que representaron el 34% del volumen total vendido en el noveno mes, contribuyó notablemente al crecimiento del mercado”, puede leerse en el reciente informe de Faconauto.

Las claves detrás del aumento en ventas de los coches eléctrificados en España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo continúa la evolución del mercado de electrificados en España?

Tania Puche, directora de comunicación de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (GANVAM), avala la información de los fabricantes y concesionarios cuando dice que las matriculaciones esquivan la cuesta de septiembre y continúan su tendencia al alza, “con las compras de particulares como principal motor de crecimiento”.

Puche añade que el híbrido no enchufable continúa como propulsión favorita, si bien destaca el buen comportamiento que mantienen las ventas de vehículos electrificados al representar ya cerca del 35% del total, “lo que refleja la disposición del ciudadano a dar el salto a la movilidad con enchufe, en un contexto en el que la subida de los carburantes dispara la inflación”.

El total de ventas anuales para los coches electrificados en España. Shutterstock

Las ventas de turismos electrificados suben un 21,8% en el año

De acuerdo a los datos de ANFAC, las matriculaciones de turismos electrificados, híbridos y de gas aumentan sus ventas un 25,9% con respecto a septiembre de 2025, con 76.311 unidades entregadas y más del 80% del mercado. Dentro de este conjunto, los híbridos no enchufables son la tecnología más elegida, alcanzando una cuota del 43,7%, seguido por los eléctricos puros con el 18% de mercado.

En el total del año, se suman 677.801 ventas, un 21,8% más que el mismo periodo del año anterior. “Representando 8 de cada 10 ventas en el mes, este tipo de tecnologías se establecen como primera opción de compra”, destaca ANFAC.

Así las cosas, en relación al mercado de turismos electrificados, los fabricantes aseguran que septiembre alcanza un récord con una cuota de mercado del 34%, lo que representa 1 de cada 3 ventas de los turismos.

Este noveno mes logra un aumento en las ventas del 56% y 31.945 unidades. Los eléctricos puros (BEV) crecen un 71,7% con 17.366 unidades en el mes y se sitúan como la segunda opción de compra, con cifras similares a las de las dos opciones de combustión.

Por su parte, los híbridos enchufables (PHEV) incrementan sus ventas un 40,6% con 14.579 nuevas unidades. En el acumulado del año ya se alcanzan los 217.298 turismos electrificados, un 36,9% más que el mismo periodo del año anterior y el 23,8% de las ventas.

Las ventas de coches eléctricos por categorías

La comercialización de vehículos híbridos enchufables creció un 39,7% durante septiembre y alcanzan las 15.328 unidades matriculadas. Esta tipología representa el 13,5% de la cuota de mercado del mes. Respecto al acumulado del año, alcanzan las 124.279 unidades vendidas, un 36,8% más que en 2025, con el 11,4% de las ventas.

En cuanto a las ventas de vehículos híbridos no enchufables, aumentan un 15,7% este mes. En total, se matricularon 41.106 vehículos de esta tecnología durante el mes de septiembre, con el 36,3% del mercado. En el acumulado alcanza las 428.559 unidades, lo que representa un 39,4% de la cuota total del mercado.

Por último, los números negativos los aportan las ventas de vehículos de gas que caen un 29,2%, con 3.456 unidades matriculadas en septiembre. Estas cifras representan el 3% del mercado total del mes. En el acumulado del año, esta categoría alcanza las 33.915 unidades, un 22,7% menos que el mismo periodo del año anterior y el 3,1% de las ventas.