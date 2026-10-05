Los ciclistas deberán llevar casco en todas las vías interurbanas y los repartidores tendrán obligaciones adicionales. (Fuente: Shutterstock).

La nueva normativa de circulación ya está en vigor y afecta directamente a los ciclistas que circulan por las vías de España. En ese contexto, la Guardia Civil ha recordado las principales obligaciones a través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, con especial atención al uso del casco y a los repartidores.

Los cambios forman parte de la reforma del Reglamento General de Circulación, que entró en vigor el 1 de octubre de 2026. Por su parte, la DGT señala que las modificaciones buscan reforzar la seguridad vial y aumentar la protección de los usuarios vulnerables de la vía, incluidos ciclistas, motoristas y usuarios de vehículos de movilidad personal.

Casco obligatorio para todos los ciclistas en vías interurbanas

Una de las principales novedades es la eliminación de las exenciones que existían para el uso del casco en vías interurbanas. Desde la entrada en vigor de la reforma, todos los ciclistas deben utilizar casco cuando circulen por este tipo de carreteras.

La Guardia Civil también se dirigió a que quienes trabajan como repartidores en bicicleta. En ese sentido, les recordó que deberán llevar “casco y chaleco obligatorio siempre”.

La circulación de bicicletas en ciudad incorpora nuevas distancias y permite circular en ambos sentidos en algunas calles. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock

Nuevas reglas para bicicletas dentro de las ciudades

El reglamento también modifica algunas condiciones para circular en bicicleta por zonas urbanas. Como norma general, las bicicletas circularán preferentemente por el centro del carril.

Además, los vehículos a motor deberán mantener una distancia de al menos 5 metros respecto de los ciclistas que circulen delante de ellos en el mismo carril.

En las vías urbanas de un solo carril y con una velocidad máxima de 30 km/h o inferior, los ayuntamientos podrán autorizar mediante señalización que las bicicletas circulen en ambos sentidos.

Los conductores tendrán que reducir la velocidad y cambiar de carril al adelantar a una bicicleta. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los adelantamientos a bicicletas también cambian

La reforma introduce nuevas condiciones para los adelantamientos a ciclistas en vías interurbanas. Los vehículos deberán reducir su velocidad en al menos 20 km/h respecto al límite de la vía cuando realicen esta maniobra.

También deberán mantener una distancia lateral mínima de 1,5 metros. En las calzadas que tengan varios carriles por sentido, el vehículo que adelante a una bicicleta tendrá que cambiar completamente de carril.

Estas medidas forman parte de las nuevas reglas destinadas a reforzar la protección de los ciclistas frente al tráfico motorizado.

La DGT recuerda que el incumplimiento de las nuevas obligaciones constituye una infracción grave y puede conllevar una multa de 200 euros. La Guardia Civil recomienda consultar la información oficial de la DGT para conocer todos los cambios introducidos por la reforma.