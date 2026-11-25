El Código Civil establece un plazo de cinco años para reclamar las mensualidades de las pensiones de alimentos impagadas.

El impago de la pensión de alimentos es uno de los conflictos económicos que pueden surgir tras una separación o un divorcio en España. Aunque el progenitor obligado a abonar esta prestación debe cumplir con sus responsabilidades económicas, la ley establece un límite temporal para reclamar las cantidades adeudadas.

El artículo 1966 del Código Civil, recogido en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece un plazo de prescripción de cinco años para exigir el pago de las pensiones alimenticias cuando resulta aplicable el derecho civil común.

Sin embargo, el transcurso de este periodo no implica la desaparición de la obligación de prestar alimentos en el futuro. Además, determinadas actuaciones judiciales y extrajudiciales pueden interrumpir el plazo de prescripción y permitir la reclamación de las deudas pendientes.

Qué dice el artículo 1966 del Código Civil sobre las pensiones de alimentos impagadas

El artículo 1966 del Código Civil establece que “por el transcurso de cinco años prescriben las acciones para exigir el cumplimiento” de determinadas obligaciones, entre las que se encuentra la de pagar pensiones alimenticias.

Este plazo se calcula de manera individual para cada mensualidad impagada, desde el momento en que su abono pudo exigirse, conforme a lo dispuesto en el artículo 1969 del mismo texto legal.

Por ejemplo, si un progenitor dejó de abonar una pensión de alimentos en noviembre de 2021, la posibilidad de reclamar esa mensualidad podría prescribir en noviembre de 2026, siempre que no se haya producido ninguna actuación con eficacia interruptiva.

Esto significa que las mensualidades más antiguas pueden haber prescrito, mientras que las correspondientes a periodos posteriores todavía podrían reclamarse.

Cómo reclamar una pensión de alimentos impagada y evitar que la deuda prescriba

El plazo de cinco años no es necesariamente definitivo. El artículo 1973 del Código Civil contempla tres mecanismos que permiten interrumpir la prescripción de una deuda:

Reclamación judicial: acudir a los tribunales para exigir el abono de las mensualidades pendientes.

Reclamación extrajudicial: solicitar formalmente al deudor el pago de las cantidades adeudadas, por ejemplo, mediante un burofax.

Reconocimiento de la deuda: cualquier actuación del deudor que acredite que reconoce la existencia de la obligación económica pendiente.

Cuando se produce una interrupción válida, el plazo de prescripción comienza a computarse nuevamente. Por este motivo, resulta especialmente importante conservar los justificantes de las reclamaciones efectuadas y acreditar su contenido y recepción.

También debe distinguirse la prescripción de las mensualidades de la caducidad de la acción ejecutiva, regulada en el artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que ambas figuras tienen consecuencias jurídicas diferentes.

Una reclamación extrajudicial puede interrumpir el plazo de prescripción de una deuda alimenticia. Fuente: Montaje El Cronista Montaje pantalla dividida realizada por El Cronista USA

El plazo para reclamar las pensiones de alimentos cambia según el derecho civil autonómico

El plazo de cinco años establecido por el Código Civil no resulta aplicable de forma uniforme a todos los casos en España. Algunos territorios cuentan con legislación civil propia que contempla particularidades en materia de prescripción.

En Cataluña, por ejemplo, el artículo 121-21 del Código Civil catalán establece un plazo de tres años para reclamar obligaciones económicas de carácter periódico, entre las que se incluyen las mensualidades de las pensiones alimenticias.

Sin embargo, el artículo 121-16 también contempla supuestos de suspensión de la prescripción, como las reclamaciones entre progenitores e hijos mientras se mantiene la potestad parental. Por tanto, el plazo de tres años no implica necesariamente que las mensualidades anteriores sean irrecuperables.

Navarra también dispone de una regulación propia sobre los plazos de prescripción y los mecanismos de interrupción y suspensión, recogida en su Fuero Nuevo.

La determinación de la legislación aplicable dependerá de las circunstancias jurídicas de cada caso y no exclusivamente de la comunidad autónoma de residencia.

Qué ocurre con la pensión de alimentos cuando prescribe una deuda

La prescripción de las cantidades pendientes no supone la extinción automática del derecho a recibir una pensión de alimentos ni autoriza al progenitor obligado a dejar de pagar las próximas mensualidades.

El artículo 151 del Código Civil distingue entre el derecho a recibir alimentos y las cantidades atrasadas. Mientras que el primero tiene carácter irrenunciable, las mensualidades vencidas están sujetas a un régimen jurídico diferente.

Por este motivo, aunque determinadas deudas antiguas hayan prescrito, el progenitor deberá continuar con los pagos mientras subsista la obligación alimenticia.

Las personas afectadas por un impago pueden conservar la sentencia o el convenio regulador, los extractos bancarios, los justificantes de las transferencias y las comunicaciones con el deudor para acreditar las cantidades pendientes y las reclamaciones realizadas.