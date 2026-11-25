Leire Díez y Juan Manuel Serrano deberán declarar el 9 de diciembre ante la jueza que investiga presuntas irregularidades en contratos públicos.

La exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano declararán el próximo 9 de diciembre ante la Justicia por presuntas irregularidades en contratos públicos. La jueza de Madrid Carmen Valcarce ha admitido a trámite una querella presentada por Vox contra ambos por posibles delitos de fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

La magistrada ha tomado esta decisión después de que la Audiencia Provincial revocara su rechazo inicial a investigar la denuncia. Ahora, la investigación se centrará en varios contratos de la empresa pública y en la documentación relacionada con el denominado caso Koldo, informó este miércoles la agencia de noticias EFE.

La Justicia admite la querella de Vox contra Leire Díez y Juan Manuel Serrano

La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid ha admitido a trámite la querella en un auto fechado el pasado 16 de noviembre, al que ha tenido acceso EFE. Inicialmente, la magistrada había rechazado la denuncia por considerar que estaba sustentada en recortes de prensa. Sin embargo, Vox recurrió la decisión y la Audiencia Provincial le dio la razón un mes antes de la nueva resolución.

Los magistrados entendieron que el “valor indiciario” de la documentación presentada no podía descartarse por el hecho de que su conocimiento apareciera en informaciones periodísticas.

“Si lo documentos, y los procedimientos administrativos o judiciales en los que se han sustentado estos (los indicios) son verdaderos y reales, resultarán susceptibles de una comprobación objetiva y fácilmente verificable, lo que excluye la hipótesis de que se trate de la formulación de meras sospechas o simples conjeturas”, determinaron en su resolución.

Por este motivo, la jueza ha citado a los querellados el 1 de diciembre para darles traslado de la querella y el día 9 para tomarles declaración.

La magistrada Carmen Valcarce admitió a trámite la querella presentada por Vox contra la exmilitante socialista y el expresidente de Correos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué contratos de Correos están bajo investigación judicial

La denuncia de Vox señala diferentes operaciones y contratos públicos que podrían presentar irregularidades. Entre ellos, figura un supuesto pago de 8 millones de euros de Correos al comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, sin que existiera un contrato formal. Para respaldar esta acusación, la querella incorpora la transcripción de un vídeo sobre una declaración de Aldama ante el Tribunal Supremo.

También hace referencia a correos electrónicos incorporados a la investigación del caso Koldo que apuntarían a que, durante la presidencia de Juan Manuel Serrano, desde Correos se habría enviado información sobre un contrato millonario a la trama de las mascarillas antes de que se publicara la licitación.

Además, Vox solicita investigar las presuntas irregularidades recogidas en un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la contratación interna de la empresa pública. La denuncia también incluye un supuesto conflicto de intereses relacionado con un contrato de 10 millones de euros con la entidad Trablisa y otro acuerdo con el grupo Bnext, sancionado por el Banco de España. Este último habría sido formalizado por Leire Díez junto con la entonces subsecretaria de Cultura para gestionar el bono cultural joven.

Entre las operaciones señaladas aparecen asimismo contratos con Evelop Airlines, que entonces formaba parte del grupo empresarial Globalia, al que pertenece Air Europa, e Innova Next, compañía vinculada al grupo de Juan Carlos Barrabés.

La investigación también alcanza otros contratos y actuaciones de Leire Díez

La querella presentada por Vox pone el foco en otras actuaciones atribuidas a la exmilitante socialista. Una de ellas es su intervención “anómala” en un contrato para adquirir equipos de aire acondicionado mediante la intermediaria Trade Intermedia Brokers. Según la denuncia, los equipos habrían triplicado su precio.

También se cuestiona el cese del responsable del voto postal, que habría coincidido con la llegada de Leire Díez, y la contratación de personas con las que mantenía relaciones sentimentales.

Como parte de las diligencias, la jueza ha requerido a Correos que aporte los expedientes completos de los contratos identificados en la querella. Además, ha solicitado al juzgado que instruye el caso Koldo en la Audiencia Nacional los testimonios relacionados con la empresa pública y los correos electrónicos sobre la remisión de contratos a la trama.

La nueva investigación judicial se suma a otra causa abierta en la Audiencia Nacional en la que Leire Díez y Juan Manuel Serrano ya están siendo investigados. En ese procedimiento se indaga una presunta trama destinada a torpedear procedimientos judiciales que pudieran perjudicar al PSOE o al Gobierno.