Qué significa la señal de tráfico de una “X” negra sobre fondo blanco y por qué debes extremar la precaución al verla

Algunas señales de tráfico son fáciles de reconocer incluso para quienes llevan poco tiempo al volante. Sin embargo, existen otras menos frecuentes que pueden generar dudas cuando aparecen en carretera. Entre ellas está la conocida Cruz de San Andrés, una señal vinculada directamente con los cruces ferroviarios.

Su forma es inconfundible: una gran “X” sobre fondo claro situada junto a las vías. Su presencia no es decorativa ni marca simplemente la proximidad de una línea de tren, sino que advierte de que el conductor se encuentra ante un punto que requiere especial precaución.

La normativa española la utiliza para identificar la situación inmediata de un paso a nivel sin barreras, por lo que conocer su significado permite anticiparse a uno de los cruces más delicados que pueden encontrarse durante la conducción.

Qué significa la señal de tráfico de una “X” negra sobre fondo blanco y por qué debes extremar la precaución al verla Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué significa la señal de tráfico de una “X” negra

Esta señal recibe el nombre de Cruz de San Andrés y señala la situación inmediata de un paso a nivel sin barreras. Es decir, aparece allí donde una carretera cruza una vía ferroviaria y no existe una barrera física que cierre el paso cuando se aproxima un tren.

La diferencia respecto de otras señales ferroviarias es importante. Las señales triangulares y los paneles colocados previamente sirven para advertir al conductor de que se aproxima a un cruce; la Cruz de San Andrés identifica prácticamente el lugar donde se encuentran carretera y ferrocarril.

Por este motivo, cuando aparece ante el vehículo ya no se trata únicamente de anticiparse al peligro. El conductor debe comprobar las condiciones del cruce y asegurarse de que puede atravesarlo con seguridad.

La Dirección General de Tráfico (DGT) señala que en los pasos a nivel sin barrera hay que prestar especial atención a la posible llegada de un tren y comprobar ambos sentidos de la vía antes de cruzar.

Qué debe hacer un conductor cuando llega a un paso a nivel sin barreras

La primera medida es reducir la velocidad y aumentar la atención. La ausencia de una barrera no significa que el cruce esté libre ni que el vehículo tenga automáticamente prioridad para continuar.

Antes de atravesar las vías hay que asegurarse de que ningún tren se aproxima desde ninguno de los dos sentidos. También es necesario comprobar que existe espacio suficiente al otro lado para abandonar completamente la zona ferroviaria.

Esto último es especialmente importante cuando existe tráfico o una retención después del cruce. Un vehículo no debería entrar si existe la posibilidad de quedar detenido encima de las vías mientras espera que avance la circulación.

En consecuencia, la Cruz de San Andrés funciona como una advertencia especialmente relevante: el conductor está entrando en una zona donde carretera y ferrocarril se cruzan al mismo nivel y donde cualquier error de cálculo puede tener consecuencias graves.

Cómo saber si se aproxima un paso a nivel antes de encontrar la “X”

La señalización ferroviaria no comienza necesariamente en la propia Cruz de San Andrés. Antes del cruce pueden encontrarse otras señales destinadas a anticipar el peligro y permitir que el conductor reduzca progresivamente la velocidad.

Una de ellas es la señal triangular que advierte de la proximidad de un paso a nivel sin barreras. También pueden aparecer paneles con franjas diagonales que indican cuánto falta aproximadamente para llegar al cruce.

Según explica la DGT, el número de barras rojas de estos paneles permite saber lo cerca que está el conductor del paso a nivel. A medida que disminuye la cantidad de barras, menor es la distancia hasta las vías.

Por eso conviene interpretar toda la señalización como un conjunto: los primeros avisos permiten anticiparse y la Cruz de San Andrés confirma que se ha alcanzado finalmente el cruce ferroviario.

Por qué esta señal exige especial atención aunque no se vea ningún tren

Qué significa la señal de tráfico de una “X” negra sobre fondo blanco y por qué debes extremar la precaución al verla

Uno de los principales riesgos de los pasos a nivel sin barreras es confiar únicamente en lo que se observa a primera vista. Una curva de las vías, vegetación, edificios u otros elementos pueden dificultar la percepción de un tren que se aproxima.

Además, la velocidad de un convoy puede hacer complicado calcular a simple vista cuánto tiempo tardará en alcanzar el cruce. Por ello, la ausencia aparente de peligro no sustituye a la comprobación necesaria antes de atravesar las vías.

La señal de tráfico de una “X” debe entenderse precisamente en ese contexto. Indica que el conductor ha llegado a un punto donde debe abandonar cualquier conducción automática y prestar atención específica al tráfico ferroviario.

Reconocerla permite actuar con anticipación: reducir la velocidad, observar el cruce y no acceder a las vías hasta tener claro que es posible atravesarlas completamente y sin riesgo.