La falta de profesionales cualificados es uno de los problemas del sector de la fontanería, según Donoso.

Aprender un oficio puede convertirse en una oportunidad para conseguir estabilidad económica sin necesidad de contar con un título universitario. Así lo demuestra la historia de Javier Donoso, un fontanero autónomo de Ciudad Real que trabaja desde hace más de dos décadas en Madrid y que ha llegado a facturar 14.000 euros en un solo mes.

Su trayectoria profesional comenzó a los 20 años, cuando estaba en paro y su padre le aconsejó aprender un oficio. Aunque la primera oferta económica no cumplía con sus expectativas, decidió incorporarse al sector de la fontanería.

En una entrevista concedida a NoticiasTrabajo, el profesional repasó su evolución económica, las condiciones laborales del sector y las dificultades para atraer a las nuevas generaciones.

De cobrar 750 euros a facturar 14.000 al mes: la historia del fontanero que trabaja en Madrid

Cuando Javier Donoso comenzó su carrera profesional, la remuneración que le ofrecieron le parecía insuficiente. Sin embargo, su padre consideraba que aprender un oficio le permitiría mejorar su situación económica con el paso de los años.

Más de dos décadas después, el trabajador se dedica a prestar servicios por cuenta propia para empresas de fontanería. Su decisión de convertirse en autónomo le permitió incrementar sus ingresos, aunque su facturación varía en función de la actividad de cada mes.

“He llegado a tener meses de facturar hasta 14.000 euros”, explicó el profesional, que tenía 43 años en el momento de la entrevista.

No obstante, Donoso advirtió que estas cantidades no equivalen al dinero que finalmente se lleva a casa, puesto que debe afrontar los gastos y las obligaciones económicas derivados de su actividad profesional.

Los trabajadores autónomos deben descontar de su facturación los gastos derivados de su actividad profesional. Chat GPT

Cuánto gana un fontanero autónomo en España y qué gastos debe afrontar

Una de las cuestiones que Donoso quiso aclarar es la diferencia entre la facturación de un trabajador autónomo y sus ingresos reales.

En otra publicación de NoticiasTrabajo, el profesional puso como ejemplo un mes en el que la facturación asciende a 10.000 euros: “pero de esos 10.000 te quedan 6000”.

Entre los gastos que pueden afrontar los profesionales de la fontanería que trabajan por cuenta propia se encuentran:

Las cuotas de autónomos a la Seguridad Social.

La adquisición y renovación de herramientas.

Los materiales necesarios para realizar instalaciones.

Los desplazamientos y el mantenimiento de vehículos.

Los seguros profesionales.

Las obligaciones fiscales.

Por este motivo, facturar 14.000 euros mensuales no significa cobrar un sueldo de esa cantidad, ni tampoco garantiza que esos ingresos se mantengan durante todo el año.

Trabajar diez horas al día de lunes a jueves y disfruta de un mes de vacaciones

La remuneración económica no es la única ventaja que Donoso encuentra en el trabajo por cuenta propia. La posibilidad de organizar sus jornadas laborales y sus descansos también ocupa un lugar importante.

El fontanero explicó que concentra buena parte de su actividad entre el lunes y el jueves, con jornadas de diez horas diarias. Además, dispone de un mes completo de vacaciones.

Aunque reconoce que el esfuerzo físico condiciona su tiempo libre y que en ocasiones regresa a casa demasiado cansado para practicar deporte, considera que “a final de mes, la recompensa vale la pena”.