El Gobierno aprobó una medida que reconoce un día de permiso retribuido para acompañar a una persona que recibirá una prestación de ayuda para morir.

El Gobierno aprobó una medida que reconoce un día de permiso retribuido para acompañar a una persona que recibirá una prestación de ayuda para morir.

El Real Decreto-ley 42/2026 fue aprobado el 24 de noviembre de 2026 y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este 25 de noviembre. La normativa modifica el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público.

El decreto entrará en vigor el 26 de noviembre y permitirá que el trabajador que acompañe a la persona que recibirá la prestación pueda ausentarse de su jornada laboral ese día.

Quiénes podrán solicitar el nuevo permiso laboral de un día por eutanasia

La normativa que otorga un permiso laboral para quien acompañe a una persona a recibir la eutanasia alcanza tanto a trabajadores por cuenta ajena como a funcionarios públicos.

Entre los requisitos para acceder a este permiso, es necesario que la persona que recibirá la prestación de ayuda para morir haya designado al trabajador como acompañante. Esto significa que la disposición no exige un grado expreso de parentesco, sino que lo determinante es la designación.

Asimismo, el permiso laboral corresponde únicamente al día en que se realice la prestación de ayuda para morir y tiene carácter retribuido, por lo que el trabajador no deberá recuperar las horas no trabajadas.

Cómo solicitar el permiso y desde cuándo podrán utilizarlo los trabajadores

La modificación del artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores establece que el permiso forma parte de las ausencias retribuidas que requieren aviso previo y justificación.

El permiso laboral corresponde únicamente al día en que se realice la prestación de ayuda para morir y tiene carácter retribuido. Shutterstock

Entre las condiciones necesarias para acceder a esta licencia, se requiere:

Comunicar a la empresa la necesidad de ausentarse .

Justificar que se cumplen los requisitos para disfrutar del permiso

Acreditar la designación como acompañante y la fecha de la prestación de la eutanasia.

Disfrutar del permiso el día en que se realice la ayuda para morir.

La norma entrará en vigor el jueves 26 de noviembre de 2026. Este nuevo derecho laboral forma parte de una reforma más amplia que también incorpora permisos por duelo y medidas para atender a familiares en cuidados paliativos.