Nueve comunidades autónomas y Melilla disfrutarán de un puente de cuatro días durante el mes de diciembre.

La llegada del último mes del año traerá consigo uno de los puentes más esperados del calendario laboral de España. La celebración del Día de la Constitución y de la Inmaculada Concepción modificará los horarios de atención de numerosos establecimientos, entre ellos las oficinas bancarias.

En aquellas comunidades autónomas donde el lunes 7 de diciembre sea festivo, las sucursales bancarias que habitualmente cierran durante el fin de semana permanecerán sin atención presencial durante cuatro días consecutivos, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre.

Sin embargo, el cierre de las oficinas bancarias no supondrá la suspensión de todos los servicios financieros. Los clientes podrán continuar con numerosas operaciones a través de la banca digital, aunque los plazos de algunas transferencias podrían verse afectados.

En qué comunidades autónomas cerrarán los bancos durante cuatro días en diciembre

Según el calendario laboral de 2026 publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Día de la Constitución Española caerá este año en domingo, por lo que nueve comunidades autónomas y Melilla han decidido trasladar el descanso al lunes 7 de diciembre.

De esta manera, las oficinas bancarias que siguen el calendario laboral habitual permanecerán cerradas durante cuatro días consecutivos en los siguientes territorios:

Andalucía.

Aragón.

Asturias.

Cantabria.

Castilla y León.

Extremadura.

Comunidad de Madrid.

Región de Murcia.

La Rioja.

Ciudad autónoma de Melilla.

En el resto de España, el lunes 7 de diciembre será laborable, salvo que coincida con algún festivo local. Por su parte, el martes 8 de diciembre será festivo en todo el territorio nacional por la celebración de la Inmaculada Concepción.

Cuándo volverán a abrir los bancos tras el puente de diciembre

Las sucursales bancarias de las comunidades autónomas que disfruten del puente de cuatro días retomarán, con carácter general, su actividad presencial el miércoles 9 de diciembre.

Las sucursales bancarias retomarán su actividad presencial habitual el miércoles 9 de diciembre en los territorios afectados. EFE

El calendario de atención bancaria quedará establecido de la siguiente manera:

Fecha Atención presencial en los bancos viernes 4 de diciembre Apertura habitual sábado 5 de diciembre Cierre habitual por fin de semana domingo 6 de diciembre Cierre por fin de semana y festivo nacional lunes 7 de diciembre Cierre en nueve comunidades autónomas y Melilla martes 8 de diciembre Cierre por festivo nacional miércoles 9 de diciembre Reapertura habitual

Aquellas personas que necesiten realizar gestiones presenciales, retirar grandes cantidades de efectivo o acudir a su oficina para resolver trámites financieros deberán tener en cuenta estas fechas y los horarios particulares de su entidad.

Qué pasará con las transferencias bancarias durante el puente de diciembre

El Banco de España explica que las transferencias ordinarias en euros deben llegar, con carácter general, como máximo al final del día hábil siguiente a la recepción de la orden por parte de la entidad.

Además, cada banco establece una hora de corte a partir de la cual las operaciones pueden considerarse recibidas durante la siguiente jornada hábil. Sin embargo, existe una particularidad importante durante este puente: el lunes 7 y el martes 8 de diciembre son días hábiles para el sistema europeo de liquidación de pagos TARGET, gestionado por el Eurosistema.