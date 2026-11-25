No respetar las órdenes de los agentes de tráfico constituye una infracción grave en España.

Los conductores que circulen por las carreteras de España deberán respetar las indicaciones de los agentes encargados de regular el tráfico, incluso cuando estas contradigan las señales de circulación o las instrucciones de los semáforos.

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece que incumplir las órdenes de los agentes constituye una infracción grave que puede derivar en una multa de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del carnet de conducir.

Esta obligación se aplica tanto en los controles de carretera como en las intervenciones destinadas a regular la circulación, gestionar accidentes o garantizar la seguridad vial.

Multa de 200 euros y cuatro puntos del carnet: qué establece el artículo 76 de la Ley de Tráfico

El Real Decreto Legislativo 6/2015, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recoge las obligaciones de los conductores y las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.

La Ley de Tráfico contempla una multa de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del carnet por esta infracción. Fuente: ilustración generada con IA ChatGPT

En concreto, el apartado j) del artículo 76 considera una infracción grave no respetar las órdenes o señales de las autoridades encargadas de regular el tráfico.

Por su parte, el artículo 80 establece una sanción económica de 200 euros, con carácter general, para las infracciones graves, mientras que el apartado 13 del anexo II contempla la retirada de cuatro puntos del permiso de conducir por esta conducta.

La sanción no se limita a los conductores que se salten un control policial, sino que también puede aplicarse a quienes incumplan otras indicaciones de los agentes de tráfico.

Cuáles son las señales de los agentes que obligan a detener el coche

El Reglamento General de Circulación establece diferentes señales que los agentes pueden utilizar para ordenar la detención de los vehículos, regular el tráfico o modificar temporalmente las condiciones de circulación.

Entre las principales señales que deben conocer los conductores se encuentran las siguientes:

Brazo levantado verticalmente: obliga a detenerse a los usuarios de la vía que se aproximen al agente, salvo que no puedan hacerlo en condiciones de seguridad.

Brazo o brazos extendidos horizontalmente: obliga a detenerse a quienes se aproximen desde direcciones que corten la indicada por los brazos.

Luz roja o amarilla dirigida hacia un vehículo: indica la obligación de detenerse.

Toques de silbato cortos y frecuentes: ordenan la detención de los vehículos.

Brazo extendido hacia abajo desde un vehículo policial: indica a los conductores a los que se dirige la señal que deben detenerse en el lado derecho.

Los agentes también pueden utilizar otras indicaciones cuando las circunstancias lo requieran, siempre que las realicen de forma clara.