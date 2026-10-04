La AEMET mantiene avisos rojos por lluvias torrenciales en Cataluña y se prevé que el fenómeno se desplace hacia el norte.

Los Bomberos han confirmado este domingo 4 de octubre dos víctimas mortales a causa del temporal que afecta a la comunidad autónoma de Cataluña. Además, continúa la búsqueda de una persona desaparecida en la riera de Pineda.

Debido a la continuidad del episodio meteorológico, la AEMET mantiene el aviso rojo por lluvias torrenciales en Cataluña este domingo, donde se prevén acumulaciones que pueden superar los 200 litros por metro cuadrado en pocas horas. El episodio se desplaza progresivamente hacia el norte, con especial atención a las comarcas de Girona.

Dos víctimas mortales por el fuerte torrencial que azota a Cataluña

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmado esta mañana en su cuenta de X que una de las víctimas mortales se encontraba en Tordera, Barcelona. Según la información recogida por EFE, esta persona se encontraba en un camping cuando le habría caído un muro encima.

La segunda víctima mortal corresponde a un hombre de Montornès del Vallès que habría bajado al aparcamiento de su vivienda y quedó atrapado por la inundación.

En este contexto, el presidente de la Generalitat ha manifestado su pésame a las familias de las víctimas y ha subrayado que “la situación continúa siendo complicada, en especial en la mitad de Cataluña hacia el norte”. También ha pedido “mantener la máxima prudencia y seguir las indicaciones” de las autoridades.

Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, ha pedido “mantener la máxima prudencia y seguir las indicaciones” de las autoridades. Enric Fontcuberta

Cataluña inicia un segundo día de lluvias torrenciales

Durante la madrugada del domingo 4 de octubre, se han producido acumulaciones de más de doscientos litros de agua por metro cuadrado, que han provocado inundaciones e incidencias en toda la comunidad autónoma.

Particularmente, el fenómeno ha impactado en la capital catalana y las localidades de L’Hospitalet de Llobregat y Granollers, un municipio que acumula 248 litros por metro cuadrado en pocas horas, según los datos del Servicio Meteorológico de Cataluña (METEOCAT) recogidos por EFE.

Las lluvias han ocasionado múltiples inundaciones, especialmente en Barcelona y L’Hospitalet, siendo los barrios de Bellvitge y Sant Josep los principales afectados. Incluso, el centro de urgencias ambulatorias (CUAP) ha tenido que cerrarse por la inundación de sus instalaciones.

Asimismo, otros incidentes afectan a la comunidad autónoma de Cataluña. Por ejemplo, un total de 17.654 clientes han notificado la falta de suministro eléctrico en el área metropolitana de Barcelona, sumado a algunos municipios de su área metropolitana.

Por otro lado, la Protección Civil de la Generalitat también ha enviado una alerta por el riesgo de desbordamiento del río Besòs a las poblaciones de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià del Besòs.

Tramo final del Río Besòs, que ha experimentado un aumento en su caudal hasta alcanzar los 903 metros cúbicos por segundo debido al fuerte temporal. Quique García

El río ha experimentado un aumento en su caudal hasta alcanzar los 903 metros cúbicos por segundo y una altura de 3,5 metros, que ha llevado a la Agencia Catalana del Agua a lanzar un aviso por riesgo de inundaciones en la zona.

La AEMET mantiene el aviso rojo y las lluvias avanzan hacia Girona

La AEMET mantiene el aviso rojo por lluvias torrenciales en Cataluña, mientras el episodio de precipitaciones se desplaza progresivamente hacia el norte de la comunidad.

Tras afectar especialmente al litoral y prelitoral de Barcelona durante la madrugada, las tormentas avanzan hacia las comarcas de Girona, donde pueden registrarse nuevas precipitaciones muy fuertes o torrenciales a lo largo de la jornada.

Por este motivo, los servicios de emergencia mantienen activados los dispositivos de prevención y seguimiento del temporal. Las autoridades han pedido a la población extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y no acercarse a ríos, rieras o zonas inundables mientras continúe el episodio.