Incertidumbre sobre las zonas exactas del litoral y prelitoral catalán donde se registrarán las precipitaciones más intensas previstas hasta las 14 horas.

Protección Civil de Cataluña ha vuelto a activar la alerta del plan Inuncat ante la previsión de lluvias torrenciales para este jueves 1 de octubre, apenas un día después de dar por terminado el episodio que dejó rescates, inundaciones y numerosas incidencias en distintos puntos de la comunidad.

El nuevo episodio comenzará a ganar intensidad durante la mañana en el litoral de Tarragona y el sur de Barcelona, y se extenderá durante la tarde hacia el interior y el sur de Cataluña, según la información facilitada por Protección Civil.

Las previsiones apuntan a precipitaciones que pueden superar localmente los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos y acumular más de 90 litros por metro cuadrado en tres horas. Estos umbrales corresponden a situaciones de peligro elevado por intensidad de precipitación según los criterios del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Aspecto de una calle de Barcelona este martes cuando Protección Civil ha hecho un llamamiento a tener "mucha prudencia". Fuente: EFE Alejandro García

Alerta en Cataluña: a qué hora comienzan las lluvias y cuáles serán las zonas más afectadas

Las primeras precipitaciones pueden producirse ya durante las próximas horas, aunque el riesgo será inicialmente bajo. El episodio se intensificará a partir de la mañana del jueves 1 de octubre y tendrá su periodo de mayor peligro entre las 14.00 y las 20.00 horas, de acuerdo con la información de EFE.

Las lluvias más intensas se esperan en la Cataluña central y meridional, con especial atención a las comarcas de Osona, Bages y Moianès. Durante la tarde, las tormentas avanzarán desde el litoral hacia zonas del interior.

Al anochecer disminuirá el riesgo en el Prepirineo y el Pirineo, mientras que la atención se desplazará hacia las Tierras del Ebro, donde las precipitaciones podrían prolongarse durante la noche del jueves al viernes.

La Agencia Catalana del Agua (ACA) vigilará especialmente esta última zona ante la posibilidad de que las tormentas permanezcan estacionarias. Esta situación puede favorecer grandes acumulaciones de agua en poco tiempo y provocar aumentos rápidos del caudal de ríos, rieras y barrancos.

Más de 90 litros en tres horas: qué significa el nuevo aviso por lluvias torrenciales

La previsión contempla episodios capaces de dejar más de 40 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos. Meteocat considera torrencial una precipitación cuando supera precisamente los 40 milímetros en media hora.

Además, en algunos puntos podrían acumularse más de 90 litros por metro cuadrado en tres horas. El Servei Meteorològic de Catalunya establece ese volumen como su umbral alto de intensidad de precipitación para un periodo de tres horas.

El principal problema puede producirse cuando las tormentas avanzan lentamente o permanecen estacionarias sobre una misma zona. En esos casos, el agua se concentra durante varias horas y aumenta el riesgo de inundaciones y crecidas rápidas, con lo cual la alerta se mantiene activa.

Protección Civil señala entre sus recomendaciones ante episodios de fuertes lluvias evitar los desplazamientos innecesarios y las actividades en el exterior, además de no acercarse a rieras ni torrentes.

Rescates, trenes suspendidos y vuelos afectados: qué dejó el anterior temporal en Cataluña

La nueva alerta llega inmediatamente después de un episodio de fuertes precipitaciones que provocó numerosas incidencias el martes 29 de septiembre. La Generalitat confirmó posteriormente la finalización de aquella alerta, pero este miércoles ha activado nuevamente el Inuncat ante el siguiente episodio previsto para el jueves.

Entre los sucesos registrados durante las lluvias anteriores estuvo el rescate en Gavà, en el Baix Llobregat, de una mujer y su bebé que habían quedado atrapados en un vehículo afectado por la crecida de una riera. Los Bombers de la Generalitat confirmaron oficialmente la intervención.

Las precipitaciones también afectaron al transporte. El material de EFE señala cancelaciones y retrasos de vuelos en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, interrupciones en el Metro de Barcelona y cancelaciones temporales de trenes de alta velocidad y media distancia.

Empleados de una cafetería del centro de Barcelona achican agua del local este martes cuando Protección Civil ha hecho un llamamiento a tener "mucha prudencia". Fuente: EFE Toni Albir

También se produjeron crecidas de ríos y problemas en algunas carreteras. El episodio llevó a Protección Civil a enviar alertas a teléfonos móviles en zonas afectadas y a recomendar que se evitaran los desplazamientos durante los momentos de mayor peligro.

La situación mejoró este miércoles y permitió desactivar la alerta correspondiente a ese episodio. Sin embargo, la previsión de nuevas lluvias torrenciales para el jueves ha obligado a activar otra vez el plan Inuncat.