El cielo de la Comunitat Valenciana presentará este jueves un cielo muy nuboso o cubierto, con chubascos acompañados de tormenta en Castellón y Valencia. En la imagen varios turistas se protegen de la lluvia mientras pasean por la plaza del Ayuntamiento de València. EFE/Manuel Bruque

El temporal de lluvia obliga a modificar la actividad educativa este jueves 1 de octubre de 2026 en numerosos puntos de la Comunitat Valenciana. Según la información facilitada por la Conselleria de Educación a EFE, alrededor de medio centenar de municipios han comunicado la suspensión de las clases, entre ellos València y localidades de las provincias de Valencia y Castellón.

Las medidas llegan después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevara a rojo —nivel de peligro extraordinario— los avisos por lluvias en zonas de Castellón y Valencia. El episodio puede dejar precipitaciones muy intensas y persistentes. La información oficial de Aemet confirma además aguaceros muy fuertes y tormentas en las aguas costeras de ambas provincias durante la jornada.

Alerta roja por lluvias en Valencia y Castellón: dónde se suspenden las clases este jueves Fuente: EFE Alejandro García

La situación continúa evolucionando y Educación prevé que puedan sumarse más municipios a las suspensiones a medida que los ayuntamientos celebren sus respectivos centros de coordinación de emergencias.

Clases suspendidas en Valencia y Castellón: qué municipios están afectados

De acuerdo con la relación comunicada por la Conselleria de Educación y recogida por EFE, medio centenar de municipios habían anunciado suspensiones durante este jueves. Los horarios no son idénticos en todas las localidades, ya que algunos ayuntamientos han establecido la interrupción de la actividad lectiva a partir del mediodía o durante la tarde.

Entre los municipios que han comunicado suspensiones figuran:

València, Bétera, Vilamarxant, Benaguasil, Alfafar, Xirivella, Albal, Paiporta, Gandia, Alaquàs, Alfara del Patriarca, Sagunto, Sedaví, Torrent, La Pobla de Vallbona, Aldaia, Moncada, Riba-roja de Túria, Benigànim, Cheste, Godella, Chiva, Casinos, Gátova, Loriguilla, Tavernes de la Valldigna, San Antonio de Benagéber, Canals, Catarroja, Castelló de la Plana, Nules, Alzira, Peñíscola, Almassora, Vila-real, Llombai, Sueca, Xeraco, Alberic, Massalavés, Càrcer, Alcàntera de Xúquer, Meliana, Pedralba, Alcalà de Xivert-Alcossebre, Artana, Benicarló, Serra d’en Galceran, Torreblanca, Vall d’Alba y La Vall d’Uixó, entre otras localidades.

La relación es provisional. Las autoridades educativas han advertido de que durante las próximas horas pueden adoptarse nuevas decisiones municipales a medida que evolucione el episodio meteorológico.

Alerta roja por fuertes lluvias: qué prevé Aemet para este jueves

Aemet elevó este jueves el aviso a nivel rojo por lluvias, considerado de peligro extraordinario, en áreas de las provincias de Castellón y Valencia. La información disponible durante la mañana situaba el comienzo del nivel máximo de aviso a partir de las 18:00 horas en el litoral y el interior norte de Castellón y en el litoral de Valencia.

Las previsiones difundidas este jueves apuntan a lluvias que pueden superar los 90 litros por metro cuadrado en una hora y alcanzar acumulaciones muy elevadas en periodos más prolongados. El episodio está acompañado de riesgo de tormentas y precipitaciones localmente torrenciales.

La propia predicción marítima oficial de Aemet advertía este 1 de octubre de aguaceros muy fuertes y tormentas a partir del mediodía en las aguas costeras de las provincias de Castellón y Valencia.

A qué hora se suspenden las clases en los municipios afectados

La suspensión no comienza a la misma hora en todos los municipios. Según la información aportada por Educación a EFE, varias localidades han fijado el fin de la actividad lectiva a partir de las 12:00, 13:00 o 14:00 horas, mientras que otras han establecido horarios posteriores.

Por ejemplo, Alzira comunicó la suspensión desde las 17:00 horas y Alcalà de Xivert-Alcossebre desde las 16:00. En La Vall d’Uixó, la medida se anunció a partir de las 18:00 horas. Nules también figura con medidas para la tarde en la información facilitada.

Por este motivo, las familias deben atender a las comunicaciones concretas del ayuntamiento y del centro educativo correspondiente , ya que el horario y el alcance de la suspensión pueden variar entre localidades y actualizarse en función de la evolución del temporal.

Las universidades también modifican su actividad por el temporal de lluvias

El episodio meteorológico también afecta a las universidades valencianas. Según la información facilitada, la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universitat de València (UV) han activado medidas extraordinarias ante el riesgo asociado a las fuertes lluvias.

Ambas instituciones anunciaron cambios en su actividad presencial durante la tarde de este jueves. En el caso de la Universitat de València, se ha informado de la suspensión de la actividad presencial y del paso de parte de la docencia a modalidad online.

La Universitat Jaume I de Castelló (UJI) también comunicó medidas preventivas, entre ellas el cierre de instalaciones y la suspensión de actividad ante la evolución de las condiciones meteorológicas.

¿Pueden sumarse más municipios a la suspensión de clases?

Medio centenar de municipios de la Comunitat Valenciana han comunicado suspensiones de clases este jueves 1 de octubre ante el episodio de fuertes lluvias. Fuente: EFE Alejandro García

La lista difundida durante la mañana del 1 de octubre no debe entenderse como definitiva. Según la información de la Conselleria de Educación recogida por EFE, está prevista la convocatoria de los CECOPAL (los centros municipales de coordinación operativa) en diferentes localidades afectadas por la situación meteorológica.

Estos órganos pueden acordar nuevas medidas en función del riesgo existente en cada municipio. Por ello, otras localidades podrían anunciar durante el día suspensiones de clases, cierres de instalaciones o restricciones de actividades.

El escenario meteorológico también puede cambiar. Aemet mantiene avisos de máxima gravedad en determinadas zonas, por lo que las decisiones educativas deben comprobarse en las comunicaciones oficiales de cada ayuntamiento, centro y administración competente.