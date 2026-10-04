El aviso especial 34/2026 de la AEMET prevé precipitaciones muy fuertes o torrenciales en Barcelona y Girona. Imagen representativa.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado el aviso especial 34/2026 en el que alerta por chubascos y tormentas persistentes propias del fenómeno climático iniciado el 1 de octubre que se intensificará este domingo.

Según explica el servicio meteorológico estatal, se espera que la dana permanezca al oeste peninsular en la entrada del domingo y genere inestabilidad climática. Incluso, califica a este domingo como el día de “mayor afectación” del fenómeno.

De esta forma, se esperan precipitaciones muy fuertes o torrenciales en algunas provincias del país.

Cuáles serán las regiones más afectadas por lluvias muy fuertes

Según la AEMET, las regiones más afectadas serán las provincias de Barcelona y Girona , donde las precipitaciones acumuladas podrán exceder los 200 litros por metro cuadrado en 12 horas, con el desplazamiento de células tormentosas de sur a norte.

Además, la convección se generalizará durante el día por el centro y norte peninsular, con precipitaciones que podrán superar los umbrales fuertes o muy fuertes, particularmente en el Sistema Central y los litorales cantábricos. La agencia meteorológica también advierte por posibles inundaciones locales súbitas en zonas bajas, arroyos y ramblas. En este contexto, la AEMET ha pedido expresamente “extremar las precauciones”.

Las precipitaciones en Barcelona y Girona podrán exceder los 200 litros por metro cuadrado. Imagen representativa. Fuente: EFE Alejandro García

Qué regiones estarán bajo alerta este domingo

Además del aviso especial por chubascos y tormentas fuertes y persistentes, la AEMET mantiene avisos meteorológicos en 11 comunidades autónomas para este domingo 4 de octubre.

Alerta roja y naranja: las zonas de mayor riesgo

Las comunidades con los niveles de aviso más elevados son las siguientes:

Cataluña: aviso rojo por lluvias, con especial atención en Barcelona y Girona, donde pueden registrarse acumulados de hasta 200 litros por metro cuadrado, y episodios torrenciales a nivel local.

Asturias: aviso naranja por lluvias, con posibilidad de precipitaciones fuertes y muy fuertes.

Cantabria: aviso naranja por lluvias, especialmente en zonas del litoral y áreas expuestas a los chubascos más intensos.

Comunidad de Madrid: aviso naranja por lluvias, con incidencia en el entorno del Sistema Central.

Comunidades bajo alerta amarilla

La AEMET también ha establecido alerta amarilla por lluvias o tormentas en diversas regiones del país:

Andalucía.

Baleares.

Castilla y León.

Castilla-La Mancha.

Extremadura.

Galicia.

País Vasco.

En las comunidades listadas, podrán producirse chubascos fuertes y tormentas a nivel local. Incluso, podrán estar acompañadas de granizo en algunos puntos. Sin embargo, la agencia subraya que la intensidad y localización de las precipitaciones podrá variar a lo largo de la jornada de acuerdo con la evolución del fenómeno meteorológico.

La AEMET mantiene avisos meteorológicos en 11 comunidades autónomas para este domingo 4 de octubre. Imagen representativa. Fuente: EFE sxenick

Cómo evolucionará el clima durante la próxima semana

Durante la semana entrante, la AEMET ha señalado que persistirá la inestabilidad, aunque se reducirá el flujo de precipitaciones del este sobre los litorales mediterráneos. Esto reduce el riesgo de lluvias torrenciales en esta área, si bien se esperan chubascos fuertes localizados en grandes áreas del territorio peninsular.

Este panorama de fuertes lluvias locales podrán afectar a regiones orográficas donde el relieve del terreno intensifica los fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, el centro peninsular podrá verse afectado por chubascos este lunes 5 de octubre, y extenderse a toda la península durante el martes. De todas formas, el organismo señala que la incertidumbre respecto del pronóstico aún es alta.