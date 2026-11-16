El paso de frentes atlánticos dejará cielos cubiertos y precipitaciones en buena parte del noroeste de España. Imagen ilustrativa.

Las fuertes lluvias marcarán el comienzo de la semana este lunes 16 de noviembre, especialmente en el noroeste de España. Galicia, Asturias y Cantabria serán algunas de las zonas más afectadas por las precipitaciones, que estarán acompañadas de fuertes rachas de viento y cielos cubiertos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de que el paso de frentes atlánticos mantendrá la inestabilidad en buena parte de la Península, con los mayores acumulados previstos en Galicia, donde las lluvias podrán ser persistentes y localmente fuertes. También se esperan precipitaciones en otras comunidades del norte, el centro y el suroeste, aunque de forma más débil y localizada.

Zonas con lluvias más intensas y persistentes este lunes

Galicia será la comunidad más afectada por las precipitaciones este lunes. La previsión de la Aemet apunta a cielos cubiertos y lluvias persistentes en gran parte de la mitad occidental. Además, se esperan rachas de viento muy fuertes en los litorales y las cumbres del este.

En Asturias, los cielos permanecerán cubiertos, con precipitaciones. El viento, inicialmente flojo o moderado, ganará intensidad durante la mañana y podrá dejar rachas muy fuertes generalizadas.

Cantabria también tendrá cielos cubiertos y lluvias. Las precipitaciones serán menos probables en algunos puntos del litoral y podrán ser más intensas en el suroeste. El viento soplará de moderado a fuerte, con rachas muy fuertes por la tarde.

Los frentes atlánticos mantendrán los cielos nubosos en gran parte de la Península. Imagen ilustrativa. Fuente: EFE Alejandro García

Estas son las otras comunidades donde puede llover el 16 de noviembre

Las precipitaciones también podrán extenderse a otros puntos del territorio peninsular, aunque en general serán débiles, ocasionales y dispersas. Según la previsión meteorológica, estas son las zonas que podrían registrar lluvias:

País Vasco: posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas durante la tarde, con intervalos de viento fuerte por la noche.

Castilla y León: lluvias débiles y ocasionales, más frecuentes en el noroeste.

Navarra: posibilidad de precipitaciones débiles en los Pirineos y las sierras occidentales.

La Rioja: no se descartan lluvias débiles y dispersas en zonas de montaña.

Aragón: se esperan precipitaciones débiles en el Pirineo.

Cataluña: los intervalos nubosos se concentrarán en el Pirineo occidental, donde podrán registrarse precipitaciones.

Extremadura: habrá lluvias débiles en el extremo norte, sin descartar precipitaciones ocasionales en otras zonas, especialmente en el oeste.

Comunidad de Madrid: se esperan lluvias débiles, dispersas y ocasionales, más probables en el sur y en la comarca de Las Vegas.

Castilla-La Mancha: las precipitaciones serán débiles e intermitentes en el cuadrante nordeste, aunque también podrían afectar a zonas montañosas de Toledo y Ciudad Real.

En el resto de la Península predominarán las condiciones más estables, con cielos poco nubosos en las regiones mediterráneas y el sur.

Galicia registrará los mayores acumulados de lluvia durante el comienzo de la semana. Imagen ilustrativa. Shutterstock

La Aemet advierte por temperaturas altas para la época

Las temperaturas máximas subirán de forma ligera o moderada en buena parte del país, mientras que las mínimas se mantendrán sin grandes cambios. Predominarán los descensos en el tercio sur peninsular y los ascensos en las montañas del noroeste.

La Aemet ha advertido de que, pese a las lluvias, el viento y el “ambiente desapetecible”, las temperaturas serán altas para la época durante toda la semana, especialmente las nocturnas.

En Canarias, por su parte, se espera una jornada más estable, con cielos poco nubosos, temperaturas sin cambios y viento alisio flojo o moderado.