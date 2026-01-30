El inicio del ciclo lectivo vuelve a poner el foco en el presupuesto de las familias. Sin embargo, a diferencia de otros años, la canasta escolar muestra en 2026 una evolución de precios más moderada, con aumentos que en varios rubros se ubican por debajo de la inflación promedio.

Un relevamiento elaborado por la consultora Focus Market analizó la evolución de precios de los principales productos necesarios para comenzar el ciclo lectivo, tanto en primaria como en secundaria. El informe incluye útiles escolares, mochilas, cartucheras y guardapolvos , y permite dimensionar el gasto real según el tipo de kit escolar.

Para el nivel primario, el set básico de 20 útiles escolares tiene un valor de $63.636, lo que representa un incremento interanual del 12%, cuando totalizaba $ 56.265. La suba se explica por “un mayor nivel de oferta, impulsado por el ingreso de productos importados, elevados stocks en comercios y un contexto de fuerte competencia, factores que están conteniendo los precios en este segmento”, según establece el informe.

En contraste, los menores aumentos se registraron en mochilas básicas y cartucheras, donde la suba de precios fue más moderada. “Esto se debe a un alto nivel de stock remanente de la temporada anterior, una oferta diversificada, con fuerte presencia de productos importados, y estrategias comerciales agresivas para sostener el volumen de ventas en un contexto de consumo más cauteloso”, sostiene.

El gasto final depende en gran medida del tipo de mochila y cartuchera. Las mochilas oscilan entre $21.000 y $134.000 dependiendo del tipo de modelo, apenas 3% menos que en 2025. En cartucheras, los modelos rondan entre $12.450 -un aumento del 13%- y 28.300 pesos.

A estos valores se suma el guardapolvo recto, que este año tiene un precio promedio de $37.849, con una suba del 13 por ciento.

Con estos componentes, el combo básico para primaria -útiles, mochila simple, cartuchera y guardapolvo- asciende a más de $118.000, un 12% más que en 2025. En tanto, una opción más completa eleva el gasto total a $241.088, con un incremento interanual del 4 por ciento.

En el nivel secundario, el combo de 28 útiles escolares presenta un aumento interanual del 26% y alcanza un valor de 68.593 pesos. Si se suma una mochila básica y una cartuchera, el gasto total asciende a $95.592, lo que implica una suba del 15% frente a 2025 ($ 82.775).

Los principales aumentos se dieron en los productos como lapiceras, reglas, sacapuntas y marcadores, debido a una mayor dependencia de insumos importados y costos de reposición más elevados.

Esta semana, el Ministerio de Capital Humano confirmó el calendario escolar 2026 y definió las fechas de inicio de clases en las 24 jurisdicciones del país. El cronograma fue acordado en el Consejo Federal de Educación y contempla el compromiso de garantizar 190 días efectivos de clases en todo el territorio nacional.