La Comisión Nacional de Valores terminó la consulta pública sobre los ETF locales y está analizando los comentarios para hacer pronto la resolución final. Luego llegará otra etapa, en la que efectivamente los armen y los listan, que no es inmediata, para que empiecen a operar, incluso, a través de índices sectoriales. La idea es la creación de un ETF del índice Merval, hoy Byma, para atraer inversiones del exterior, al replicar el S&P Byma a través de un vehículo que pueda tener cotización en el exterior y atraer capitales a la Bolsa local. Un ETF (Exchange Traded Fund o Fondo Cotizado en Bolsa) es un instrumento de inversión híbrido que agrupa una canasta de activos (acciones, bonos, materias primas) y cotiza en Bolsa como una acción individual. Permite diversificar la cartera fácilmente, con bajos costos y alta liquidez, replicando generalmente un índice bursátil. Los ETF locales se podrán hacer a través de Ceva, que son certificados de valores que se crearon en su momento junto con los Cedear y casi no se han usado. Les dieron una vuelta de tuerca para que ahora sí puedan ser utilizados, como así también a los Cedear. Los van a habilitar en paralelo a los fondos comunes de inversión que puedan replicar índices, entonces uno pueda hacer ETF locales a través de ambos vehículos. Para Jerónimo Bardin, Head Sales Trader en Balanz Capital, el objetivo de la CNV es desarrollar un vehículo de inversión desde la Argentina que replique la lógica de los ETF globales, como el SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) o el Invesco QQQ Trust (QQQ), y permita acceder a carteras diversificadas sin tener que construir posiciones activo por activo. “Esto reduce fricciones operativas y costos de transacción, al mismo tiempo que estandariza la forma de invertir en activos locales bajo formatos ampliamente utilizados a nivel global”. En paralelo, el desarrollo de estos instrumentos podría alterar de forma significativa la dinámica del mercado. “Por un lado, funcionaría como catalizador de flujos al ampliar la base de inversores, especialmente si estos ETF logran listarse en el exterior mediante estructuras tipo ADR”, señaló Bardin. Además, agregó, que por otro lado estos instrumentos contribuirían a mejorar la profundidad y liquidez de los activos subyacentes, al concentrar volumen en vehículos más eficientes y transparentes. “En un mercado históricamente chico como el argentino, esto implicaría un paso concreto hacia una mayor integración con los mercados internacionales”. Según Piedad Ortiz, economista y MBA en Finanzas, esto permitiría tanto la canalización de inversión extranjera hacia riesgo argentino como la exposición a sectores clave según la composición del índice. “En términos sectoriales, un ETF de energía podría agrupar empresas como YPF, Pampa Energía y Transportadora de Gas del Norte y del Sur, mientras que en el segmento financiero se concentrarían bancos como Grupo Financiero Galicia, BBVA y Banco Macro”. También existe la posibilidad de desarrollar un ETF de bonos argentinos, “aunque por ahora no aparece como prioridad”. En ese caso, explicó que un ETF de deuda soberana podría captar buen nivel de liquidez, al considerar el volumen actual del mercado de bonos: “En la práctica, los ETF de renta variable suelen ser más líquidos que los de renta fija, aunque esto dependerá del diseño final del instrumento”. Estos vehículos, caracterizados por bajos costos de gestión, facilidad de acceso y negociación diaria, junto con un marco regulatorio claro, se perfilan como una alternativa alineada con el mercado local y con potencial para atraer flujos significativos, incluso desde el exterior si logran listarse internacionalmente. En este punto, la regulación será clave para asegurar que la cotización en el mercado secundario refleje correctamente el valor de los activos subyacentes. Además, la medida no solo apunta a modernizar el mercado, sino también a profundizarlo. Podría fortalecer la demanda, reducir costos financieros y disminuir la dependencia de Cedear de ETF extranjeros, al tiempo que mejora la transparencia. Las acciones incluidas deberían coincidir con la composición del S&P Merval.