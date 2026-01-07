En esta noticia

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, publicó el Calendario Escolar 2026, que establece las fechas clave del ciclo lectivo en las 24 jurisdicciones del país: inicio de clases, receso invernal y cierre del año escolar.

Para este año, se garantizarán 190 días efectivos de clases, en cumplimiento de la normativa vigente, con el objetivo de asegurar la continuidad pedagógica y mejorar la calidad educativa en todo el territorio nacional.

Te puede interesar

Destronó a Argentina: el país con el sistema educativo más destacado de América Latina

Te puede interesar

Adiós a la mochila: la nueva tendencia que viene de Europa y la reemplaza para siempre

Cuándo empiezan las clases, provincia por provincia

  • Provincia de Buenos Aires: 2 de marzo
  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 25 de febrero
  • Catamarca: 2 de marzo
  • Chaco: 2 de marzo
  • Chubut: 23 de febrero
  • Córdoba: 2 de marzo
  • Corrientes: 2 de marzo
  • Entre Ríos: 2 de marzo
  • Formosa: 2 de marzo
  • Jujuy: 23 de febrero
  • La Pampa: 2 de marzo
  • La Rioja: 2 de marzo
  • Mendoza: 25 de febrero
  • Misiones: 2 de marzo
  • Neuquén: 25 de febrero
  • Río Negro: 2 de marzo
  • Salta: 2 de marzo
  • San Juan: 2 de marzo
  • San Luis: 23 de febrero
  • Santa Cruz: 25 de febrero
  • Santa Fe: 2 de marzo
  • Santiago del Estero: 18 de febrero
  • Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 24 de febrero
  • Tucumán: 2 de marzo

¿Cuándo son las vacaciones de invierno?

  • Provincia de Buenos Aires: del 20 al 31 de julio
  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires: del 20 al 31 de julio
  • Catamarca: del 13 al 24 de julio
  • Chaco: del 20 al 31 de julio
  • Chubut: del 13 al 21 de julio
  • Córdoba: del 6 al 17 de julio
  • Corrientes: del 13 al 24 de julio
  • Entre Ríos: del 6 al 17 de julio
  • Formosa: del 13 al 24 de julio
  • Jujuy: del 13 al 24 de julio
  • La Pampa: del 13 al 24 de julio
  • La Rioja: del 13 al 24 de julio
  • Mendoza: del 6 al 17 de julio
  • Misiones: del 13 al 17 de julio
  • Neuquén: del 13 al 24 de julio
  • Río Negro: del 13 al 24 de julio
  • Salta: del 13 al 24 de julio
  • San Juan: del 6 al 17 de julio
  • San Luis: del 6 al 17 de julio
  • Santa Cruz: del 13 al 24 de julio
  • Santa Fe: del 6 al 17 de julio
  • Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio
  • Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: del 13 al 24 de julio
  • Tucumán: del 13 al 24 de julio

Te puede interesar

Se aproxima un ciclón con tormentas intensas y un diluvio histórico: alerta máxima para Buenos Aires y 9 provincias

Te puede interesar

China se impone a Estados Unidos e instalará un cable submarino para dominar las comunicaciones en América Latina

¿Cuándo termina el ciclo lectivo en 2026?

  • Provincia de Buenos Aires: 22 de diciembre
  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 18 de diciembre
  • Catamarca: 18 de diciembre
  • Chaco: 18 de diciembre
  • Chubut: 18 de diciembre
  • Córdoba: 18 de diciembre
  • Corrientes: 18 de diciembre
  • Entre Ríos: 18 de diciembre
  • Formosa: 17 de diciembre
  • Jujuy: 18 de diciembre
  • La Pampa: 23 de diciembre
  • La Rioja: 18 de diciembre
  • Mendoza: 22 de diciembre
  • Misiones: 22 de diciembre
  • Neuquén: 18 de diciembre
  • Río Negro: 18 de diciembre
  • Salta: 18 de diciembre
  • San Juan: 18 de diciembre
  • San Luis: 18 de diciembre
  • Santa Cruz: 18 de diciembre
  • Santa Fe: 18 de diciembre
  • Santiago del Estero: 18 de diciembre
  • Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 18 de diciembre
  • Tucumán: 18 de diciembre