Confirmado por la SEP | Mueven el inicio de clase en 2026 y habrá más días de vacaciones para preescolar, primaria y secundaria (foto: archivo).

El Ministerio de Capital Humano confirmó el calendario escolar 2026 y definió las fechas de inicio de clases en las 24 jurisdicciones del país. El cronograma fue acordado en el Consejo Federal de Educación y contempla el compromiso de garantizar 190 días efectivos de clases en todo el territorio nacional.

Si bien existe un marco común, cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires mantienen la potestad de fijar su propio calendario, lo que genera diferencias en el comienzo del ciclo lectivo y en las vacaciones de invierno.

¿Cuándo empiezan las clases en 2026, provincia por provincia?

Las fechas de inicio del ciclo lectivo varían entre mediados de febrero y comienzos de marzo, según la jurisdicción.

Provincia de Buenos Aires: lunes 2 de marzo

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: miércoles 25 de febrero

Catamarca: lunes 2 de marzo

Chaco: lunes 2 de marzo

Chubut: lunes 23 de febrero

Córdoba: lunes 2 de marzo

Corrientes: lunes 2 de marzo

Entre Ríos: lunes 2 de marzo

Formosa: lunes 2 de marzo

Jujuy: lunes 23 de febrero

La Pampa: lunes 2 de marzo

La Rioja: lunes 2 de marzo

Mendoza: miércoles 25 de febrero

Misiones: lunes 2 de marzo

Neuquén: miércoles 25 de febrero

Río Negro: lunes 2 de marzo

Salta: lunes 2 de marzo

San Juan: lunes 2 de marzo

San Luis: lunes 23 de febrero

Santa Cruz: miércoles 25 de febrero

Santa Fe: lunes 2 de marzo

Santiago del Estero: miércoles 18 de febrero

Tierra del Fuego: martes 24 de febrero

Tucumán: lunes 2 de marzo

Vacaciones de invierno 2026: fechas confirmadas

El calendario oficial también detalla el receso invernal, que se distribuye entre julio y fines de ese mes, según cada distrito de la siguiente manera:

Provincia de Buenos Aires: del 20 al 31 de julio

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: del 20 al 31 de julio

Catamarca: del 13 al 24 de julio

Chaco: del 20 al 31 de julio

Chubut: del 13 al 24 de julio

Córdoba: del 6 al 17 de julio

Corrientes: del 13 al 24 de julio

Entre Ríos: del 6 al 17 de julio

Formosa: del 13 al 24 de julio

Jujuy: del 13 al 24 de julio

La Pampa: del 13 al 24 de julio

La Rioja: del 13 al 24 de julio

Mendoza: del 6 al 17 de julio

Misiones: del 13 al 24 de julio

Neuquén: del 13 al 24 de julio

Río Negro: del 13 al 24 de julio

Salta: del 13 al 24 de julio

San Juan: del 6 al 17 de julio

San Luis: del 6 al 17 de julio

Santa Cruz: del 13 al 24 de julio

Santa Fe: del 6 al 17 de julio

Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio

Tierra del Fuego: del 13 al 24 de julio

Tucumán: del 13 al 24 de julio

¿Por qué el calendario escolar es distinto en cada provincia?

Aunque todas las jurisdicciones deben cumplir con el mínimo de 190 días de clases, el sistema educativo argentino es federal. Esto permite que cada provincia adapte el calendario escolar según sus condiciones climáticas, geográficas y organizativas.

Por ese motivo, año tras año se registran diferencias tanto en el inicio de clases como en las vacaciones de invierno y el cierre del ciclo lectivo.