El Ministerio de Capital Humano confirmó el calendario escolar 2026 y definió las fechas de inicio de clases en las 24 jurisdicciones del país. El cronograma fue acordado en el Consejo Federal de Educación y contempla el compromiso de garantizar 190 días efectivos de clases en todo el territorio nacional.
Si bien existe un marco común, cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires mantienen la potestad de fijar su propio calendario, lo que genera diferencias en el comienzo del ciclo lectivo y en las vacaciones de invierno.
¿Cuándo empiezan las clases en 2026, provincia por provincia?
Las fechas de inicio del ciclo lectivo varían entre mediados de febrero y comienzos de marzo, según la jurisdicción.
- Provincia de Buenos Aires: lunes 2 de marzo
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: miércoles 25 de febrero
- Catamarca: lunes 2 de marzo
- Chaco: lunes 2 de marzo
- Chubut: lunes 23 de febrero
- Córdoba: lunes 2 de marzo
- Corrientes: lunes 2 de marzo
- Entre Ríos: lunes 2 de marzo
- Formosa: lunes 2 de marzo
- Jujuy: lunes 23 de febrero
- La Pampa: lunes 2 de marzo
- La Rioja: lunes 2 de marzo
- Mendoza: miércoles 25 de febrero
- Misiones: lunes 2 de marzo
- Neuquén: miércoles 25 de febrero
- Río Negro: lunes 2 de marzo
- Salta: lunes 2 de marzo
- San Juan: lunes 2 de marzo
- San Luis: lunes 23 de febrero
- Santa Cruz: miércoles 25 de febrero
- Santa Fe: lunes 2 de marzo
- Santiago del Estero: miércoles 18 de febrero
- Tierra del Fuego: martes 24 de febrero
- Tucumán: lunes 2 de marzo
Vacaciones de invierno 2026: fechas confirmadas
El calendario oficial también detalla el receso invernal, que se distribuye entre julio y fines de ese mes, según cada distrito de la siguiente manera:
- Provincia de Buenos Aires: del 20 al 31 de julio
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: del 20 al 31 de julio
- Catamarca: del 13 al 24 de julio
- Chaco: del 20 al 31 de julio
- Chubut: del 13 al 24 de julio
- Córdoba: del 6 al 17 de julio
- Corrientes: del 13 al 24 de julio
- Entre Ríos: del 6 al 17 de julio
- Formosa: del 13 al 24 de julio
- Jujuy: del 13 al 24 de julio
- La Pampa: del 13 al 24 de julio
- La Rioja: del 13 al 24 de julio
- Mendoza: del 6 al 17 de julio
- Misiones: del 13 al 24 de julio
- Neuquén: del 13 al 24 de julio
- Río Negro: del 13 al 24 de julio
- Salta: del 13 al 24 de julio
- San Juan: del 6 al 17 de julio
- San Luis: del 6 al 17 de julio
- Santa Cruz: del 13 al 24 de julio
- Santa Fe: del 6 al 17 de julio
- Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio
- Tierra del Fuego: del 13 al 24 de julio
- Tucumán: del 13 al 24 de julio
¿Por qué el calendario escolar es distinto en cada provincia?
Aunque todas las jurisdicciones deben cumplir con el mínimo de 190 días de clases, el sistema educativo argentino es federal. Esto permite que cada provincia adapte el calendario escolar según sus condiciones climáticas, geográficas y organizativas.
Por ese motivo, año tras año se registran diferencias tanto en el inicio de clases como en las vacaciones de invierno y el cierre del ciclo lectivo.