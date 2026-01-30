Adidas lanza descuentos del 50% y se podrán conseguir zapatillas desde los $ 60.000

Además de los tradicionales descuentos en alimentos y productos para el hogar, grandes cadenas de supermercados están apostando fuerte en el segmento de tecnología con rebajas importantes en teléfonos móviles para atraer a quienes quieren renovar su equipo.

Desde finales de enero, Coto y Carrefour pusieron en marcha campañas con descuentos que, en algunos modelos, superan el 40 % respecto a sus valores habituales.

Además de los precios más bajos, la mayoría de las ofertas combina financiación en cuotas sin interés, lo que abre la puerta a adquirir un smartphone con cuotas accesibles en pesos.

¿Qué modelos se destacan y cuánto cuestan hoy?

Carrefour: foco en rebajas agresivas

Las promociones más llamativas están centradas en teléfonos con buena memoria y marcas habituales del mercado local. Entre los modelos que están captando atención se encuentran opciones desde menos de $ 160 000 en adelante.

Tecno Spark (256 GB) : una de las rebajas más profundas, con el precio rondando los $ 159 999.

Tecno BG7 Spark (256 GB) : también con descuento y posibilidad de pagar en cuotas.

Samsung A06 (64 GB) : con rebajas que ayudan a mantenerlo por debajo de los $ 210 000.

Motorola E15 (64 GB) y Motorola G35 (128 GB): opciones con distintos niveles de descuento y planes de financiación.

La mayoría de estas ofertas se encuentran disponibles tanto en tiendas físicas como en la tienda online de Carrefour, aunque los precios más competitivos suelen aparecer en el canal digital.

Coto: variedad con beneficios extras

Coto, por su parte, también incorporó rebajas en varios modelos y amplió la oferta a través de su plataforma online.

Entre los celulares con precio rebajado se encuentran:

Samsung A06 (128 GB) y Samsung A15 (128 GB) con descuentos moderados.

Samsung A54 (128 GB) con rebaja exclusiva en la web.

Tecno Spark 30C (128 GB) y Noblex (64 GB) con opciones de financiación en cuotas sin interés.

¿Cómo aprovechar las ofertas?

Para sacar mejor provecho de estas promociones, recomiendan: