Pacuca, el negocio porcino de la familia Blaquier, y que tiene bajo su órbita a la marca Cabaña Argentina, cerró un acuerdo con el grupo agroalimentario Vall Companys. La operación contempla un desembolso de u$s 14 millones por parte del grupo español lo que posibilitará su entrada en Pacuca dentro de dos años y su desembarco en el mercado local. El porcentaje de participación se definirá en función de la valuación que tenga la compañía local al momento de concretarse la operación. Según informó Vall Companys, los fondos estarán destinados a optimizar las operaciones de Pacuca. En ese marco, la empresa argentina aportará su experiencia en producción ganadera en el mercado local, mientras que el grupo español “sumará su know-how industrial” y su experiencia en el desarrollo de operaciones porcinas a escala internacional. Pacuca es uno de los mayores procesadores de carne de cerdo del país. Fundado en 1993 por la familia Blaquier, también propietaria de Ledesma, produce 50.000 toneladas (tn) anuales de alimento ganadero, cuenta con 7000 madres y 85.000 animales de engorde y es dueño de Cabaña Argentina, empresa que comercializa productos de carne fresca porcina y elaborados, con la que tiene siete tiendas. Desde 2020 y tras una inversión de u$s 4,5 millones, el grupo también es propietario de una planta de biogás que transforma residuos derivados de la producción porcina en energía. En lo que respecta a Vall Companys, este movimiento responde a su proceso de internacionalización en América latina que comenzó en 2016. Hace menos de un mes puso un pie en Chile a través de la brasileña Master Agroindustrial -en donde mantiene una participación del 32 por ciento-. De tal modo, adquirió un 38% de la compañía chilena Coexca, dedicada a la comercialización y exportación de carne de cerdo. En el mercado brasileño tiene presencia hace tres años, luego de haber adquirido un porcentaje minoritario en Master Agroindustrial. El año pasado anunció una inversión por 125 millones de euros para la construcción de una planta cárnica en Santa Catarina. También tiene presencia en Colombia, Perú, México y Uruguay. “Esta operación complementa el camino que Grupo Vall Companys empezó en 2016 con su estrategia de internacionalización de la producción. La alianza es clave para las dos empresas; permitirá dinamizar al máximo las operaciones productivas para satisfacer las demandas de mercado a nivel nacional y a nivel internacional”, dijo la empresa. La compañía europea, que cerró 2024 con una facturación de 4163 millones de euros, tiene 2600 granjas asociadas. Mantiene una producción anual de 614.000 tn de carne de cerdo, 368.000 tn de carne de pollo y 17.000 tn de carne vacuna.