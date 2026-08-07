Las pizzas gigantes estilo New York han ganado una gran popularidad en Argentina, especialmente en espacios de entretenimiento. Su formato XL las convierte en una alternativa ideal para compartir entre amigos y familiares, generando una experiencia gastronómica que combina sabor, diversión y encuentro social.

Esta tendencia se destaca por su capacidad de reunir a grandes grupos alrededor de una misma mesa, transformando cada comida en un momento memorable. La exclusividad de estas pizzas y sus impresionantes dimensiones hacen que se conviertan en el centro de atención de cualquier reunión, reforzando el valor de las experiencias compartidas.

Pizzas XL en espacios de entretenimiento, una nueva trend gastronómica

ZONA, un lugar que promueve el disfrute en familia, incorporó estas impresionantes pizzas a su menú en las sucursales de Temperley y José C. Paz. Estos locales ofrecen no solo una propuesta gastronómica variada, sino también múltiples opciones de entretenimiento, lo que las hace perfectas para un día de diversión donde la comida se convierte en el centro de atención.

Los visitantes pueden optar por disfrutar de estas pizzas mientras se divierten en una amplia gama de actividades, desde videojuegos de última generación hasta bowling. Este enfoque integral de entretenimiento y gastronomía es una respuesta a la creciente demanda de experiencias grupales que van más allá de una simple comida.

Foto: COTO.

La Zona Pizza ha tomado protagonismo, convirtiéndose en un espacio donde la variedad y el sabor se fusionan con la interacción social. Cada pizza, con su generoso tamaño, invita a todos a compartir y disfrutar de un momento de alegría y camaradería. Esta tendencia no solo transforma la manera en que las personas piensan sobre la comida, sino que también redefine la experiencia de salir a cenar.

Comidas para grupos: la clave de un buen encuentro social

La elección de un formato XL no es casualidad; responde a un cambio en los hábitos de consumo donde las experiencias compartidas están en el centro de la vida social. Las comidas en grupo se han vuelto una etapa clave en la construcción de relaciones y memorias duraderas. ZONA ofrece, además de las pizzas, un menú Gourmet que acompaña la experiencia, ofreciendo desde meriendas hasta platos principales que deleitan los paladares.

Se prevé que esta tendencia continúe creciendo a medida que más locales adopten el concepto de comidas para compartir, enfocándose en la calidad y la variedad. Además, el horario ampliado de las sucursales que va de 8:00 a 22:30 hs. permite que las familias y amigos puedan disfrutar de agradables momentos juntos en cualquier momento del día.

Con tal propuesta, el sector de entretenimiento y gastronomía se adapta a una nueva realidad donde las interacciones son cada vez más valoradas. La fusión entre compartir una gran pizza y disfrutar de todo lo que ZONA ofrece es sin duda una celebración de la vida en comunidad.