El presidente de Argentina habla con su homólogo de Bolivia durante los actos oficiales de investidura de Keiko Fujimori en Perú.

El Senado aprobó el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que el oficialismo tuviera que postergar el controvertido capítulo que proponía la extranjerización de la tierra. Sin el capítulo más importante para el gobierno nacional, Patricia Bullrich logró dar media sanción el proyecto, pero por internas con los aliados se cayeron las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.

La votación se dio durante la madrugada de este viernes tras varios incidentes que se registraron en los exteriores del Congreso durante la marcha convocada en rechazo a la propuesta del oficialismo.

Fue así que sin dos capítulos importantes para el oficialismo, la Ley de Propiedad Privada avanzará ahora a Diputados, donde espera otro intenso debate.

Milei reaccionó tras la aprobación en el Senado del proyecto de Ley de Propiedad Privada

A pesar de las exclusiones de dos capítulos importantes, el presidente Javier Milei se expresó con su frase característica en la red social Instagram.

“Viva la libertad carajo”, escribió en un posteo al que acompañó de una captura de pantalla de la transmisión oficial de la votación, donde se puede ver la media sanción del proyecto.

La aprobación de lo que quedó de Propiedad Privada en general fue con 37 votos afirmativos, 33 negativos y 0 abstenciones

En la votación por capítulos, el oficialismo sostuvo 37 votos en la votación, salvo en desalojos, donde obtuvo 36 afirmativos por una abstención de la senadora chubutense Edith Terenzi.

Cómo quedó el proyecto

El proyecto quedó sin Ley de Tierras ni el Manejo del Fuego. Voces del oficialismo reconocieron que la progresiva pérdida de apoyos a nivel social fue un detonante para la decisión. Artistas populares como Tini Stoessel, Nicki Nicole y Lali se expresaron en favor de la movilización que se realizó este mismo 6 en contra de la iniciativa del Ejecutivo.

En la previa, aseguraban que el capítulo más polémico sobre extranjerización no quedaba del todo eliminado, sino que quedó postergado para continuar las negociaciones y buscar una redacción con mayor respaldo. “Murió”, admitieron voces del bloque oficialista ya en la sesión.