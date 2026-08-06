El camino a las elecciones 2027 recién se inaugura, pero los políticos nacionales que quieren caminar esa senda ya miran con atención qué piensan los argentinos de ellos y cuáles son los principales desafíos que deberán enfrentar según la opinión pública.

El último sondeo de Atlas Intel, la encuestadora que estuvo más cerca de los resultados en 2023 , midió la temperatura política argentina.

Sorpresas y confirmaciones en igual medida: ningún dirigente tiene un diferencial de imagen positivo pero, dentro de la negatividad reinante, algunos se esperanzan con repuntes y otros entran en alerta.

Mientras tanto, con la inflación fuera del lugar de privilegio entre las principales preocupaciones, la atención ciudadana se enfoca en otras problemáticas . Además, la encuesta midió una decisión política del Gobierno nacional y arrojó una sorpresa: ¿Quieren los argentinos relaciones tan estrechas con Donald Trump y los Estados Unidos?

Qué político sube mucho, quién cae mal y quién quedó estancado

El sondeo mide al presidente Javier Milei en dos sentidos, uno en tanto su aprobación de desempeño y otra respecto de su imagen.

Para el jefe de Estado, en tanto lo que lleva realizado, la percepción es mayoritariamente negativa. El 62,4 lo desaprueba, quedando 0,6 debajo de su peor medición en marzo de este año. En junio y abril había mejorado y se había estabilizado en en 58%, pero ahora volvió a empeorar.

Si se analiza ese número por el tipo de los encuestados, los varones siguen siendo más favorables al líder libertario (solo el 58,5 lo desaprueba contra un 66,1 de mujeres). La novedad es que segmentos etarios que se habían mostrado muy favorables a Milei ahora no son tan receptivos: entre los encuestados de 16 a 24 años el 76% lo rechaza . Los únicos que aún sostienen su acompañamiento son los mayores de 60: 50,3% de aprobación.

Patricia Bullrich, la carta fuerte de Milei.

La aceptación del gobierno volvió a su piso y quedó al borde de traspasar el 30% pero, aunque hay un repunte de la visión negativa que llega al 54,7%, está 4 puntos por debajo del récord alcanzado unos meses atrás.

Cuando se pregunta por imagen, el presidente cosecha 39% de aprobación y 59% de rechazo. Son números casi calcados a los de Axel Kicillof : el bonaerense tiene 1 punto menos de aprobación y un punto menos de desaprobación.

Pero la cabeza del podio, por lejos, es para Patricia Bullrich. La senadora, que dijo que aspira a suceder a Milei pero en 2031, tiene 44% de imagen positiva y 51% de negativa. Sólo 7% de diferencial en contra. Hace tan solo tres meses tenía 9 puntos más de rechazo. Es la política que más cambió su percepción.

El top 5 lo completan la dirigente de Izquierda Myriam Bregman, con 38% de positivo y 52 de negativo (-14) y Cristina Fernández de Kirchner, con 34 positivo y 63 negativo.

El peor desempeño lo tiene Alberto Fernández, con sólo 10% de aprobación y un diferencial de -74.

La relación de Javier Milei con Estados Unidos y Trump

En Argentina la mirada del país norteamericano ha estado marcada por diversos hechos histórico-políticos. Solo en el siglo XX se pasó del “Braden o Perón” a las “Relaciones carnales” del menemismo.

Lo cierto es que hoy casi el 50% de los encuestados tiene una imagen negativa de los Estados Unidos.

Si se mira a la coyuntura, los argentinos tampoco miran con buenos ojos a Donald Trump. El político republicano tiene 57% de rechazo y solo 30 de aprobación en esta parte del mundo, números muy similares a los que consigue el gobierno de Javier Milei.

Además, el 47% de los argentinos creen que habría que tener relaciones “más distantes” con Washington. La suma de los que quieren que sean “más cercanas” (31,1%) o que se deben mantener (13,4), no alcanzan a empatar el rechazo.

Los encuestados sostienen, además, que Trump -a quien mayoritariamente rechazan- tiene “mucha influencia” sobre Javier Milei. Allí el número trepa hasta el 66,3%.

¿Chau inflación? Hola...

Si de percepciones se trata, los encuestados también marcan sus prioridades.

Desde hace más de un año que la inflación no es la mayor preocupación pero, después de haber tocado su piso mínimo el mes pasado con 21%, ahora saltó al 37%: un crecimiento de 16% en tan sólo un mes.

La corrupción ocupa el lugar de privilegio desde el inicio de 2027, probablemente alimentada por el afaire que involucró a Manuel Adorni, pero ahora empatada con el desempleo, que llega al 47%.

El “debilitamiento de la democracia” está en el 20% y la “inseguridad” desde hace varios meses oscila entre el 15 y el 20%.