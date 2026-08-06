Milei lleva una mínima ventaja ante Kicillof, pero otra figura del Gobierno asoma cada vez con más fuerza
La última encuesta de Atlas-Intel devela la evolución de la imagen política de los dirigentes argentinos con aspiraciones en 2027. Mientras todas las miradas se posan en el presidente y en el gobernador bonaerense, hay otros políticos con desempeños llamativos, confirmaciones y performances sorprendentemente positivas.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 7 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.