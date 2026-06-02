“Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia”, fue el mensaje que agitó los teléfonos del oficialismo este lunes por la noche, en lo que se trató de otro distanciamiento público de la senadora Patricia Bullrich con el Gobierno.

Esta vez, por el pliego de la abogada María Verónica Michelli, candidata a juez para el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata. La Casa Rosada había ordenado retirar el expediente, que ya tiene dictamen de comisión y, por ende, debe ser votado por el Senado para ir marcha atrás. El motivo habría sido la relación familiar de la abogada con el periodista Hugo Alconada Mon.

“El debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio. Sigo empujando este carro con la misma fuerza del primer día para que la Argentina sea grande otra vez y definitivamente deje atrás el fracaso. Mi compromiso con este proyecto es total. Y también lo es mi compromiso con los principios que sostuve toda mi vida”, expresó la senadora en la publicación.

Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal.



Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 1, 2026

Bullrich ya había generado ruido semanas atrás cuando salió públicamente a pedirle al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que anticipe su declaración jurada de bienes, ante el aluvión de versiones que se desplegaron por las causas que investigan su patrimonio. Si bien el jefe de Estado salió a aclarar que lo habían conversado previamente con ella, puertas adentro cayó como un balde de agua fría.

Esta seguidilla de gestos de autonomía, si bien no sorprendieron a algunos funcionarios, volvieron a agitar la interna, ya que es el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien había mandado el pliego dentro del paquete de candidaturas en un primer lugar. “No cuidan al Presidente”, es la frase que deslizan desde el ala de Santiago Caputo, el asesor que antes controlaba el área de Justicia.

Javier Milei saluda a Patricia Bullrich en el Tedeum del 25 de Mayo (Fuente: Presidencia)

No obstante, si bien Bullrich volvió a poner sobre la mesa gestos de distancia hacia la gestión política que maneja principalmente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, desde el Gobierno buscaron no inflar el tema y hasta valoraron haber sido comunicados previamente de la decisión. “Bullrich es Bullrich” , disminuyen algunos. Lo que sí, algunos libertarios advierten que la senadora no podrá desmarcarse mucho más.

Por lo pronto, el Gobierno no buscará hacerle pagar a Bullrich este distanciamiento y su posición como jefe de bloque del Senado se mantendrá. En ese sentido, desde el entorno de la exministra de Seguridad descartaron de cuajo que ella haya presentado su renuncia ante el Presidente en ese cargo.

“Son miradas que no comprometen el rumbo ni la eficacia de la gestión”, aseguraron fuentes de la Casa Rosada. “Dentro de un espacio diverso y amplio es natural que existan diferentes visiones sobre los distintos temas. Ha ocurrido en otras oportunidades”, sostuvieron en diálogo con El Cronista.

En la Cámara alta, donde planean ir a sesión este jueves para votar los pliegos judiciales y aprobar la ley de Propiedad Privada y los acuerdos con los holdouts, ahora deberán decidir sobre el futuro de la abogada Michelli. Por un lado, desde el bloque de La Libertad Avanza no se atreven todavía a anticipar si se plegarán a la jugada de Bullrich o si respetarán la decisión de la Casa Rosada, a favor de retirar el pliego.

La senadora Carmen Álvarez Rivero, bullrichista y exPRO, al igual que Luis Juez, son algunos miembros menos alineados con el Ejecutivo. No obstante, el resto de los libertarios pertenecen al ala más “pura” de la bancada y todavía no definieron cómo proceder: todo indica que apoyarán la decisión del retiro para respetar la decisión de Casa Rosada. Por tanto, desde el Gobierno aseguraron que no darán marcha atrás, pese a no tener los votos.

Fuente: REUTERS Matias Baglietto

Por un lado, la UCR y el PRO piensan mostrarse en coincidencia con la postura de Bullrich. “ No hay ninguna razón para que Michelli no pueda ser jueza ”, sostuvo la santafecina Carolina Losada en diálogo con Radio Rivadavia esta mañana.

La clave estará en qué va a hacer el peronismo, que hoy tiene una reunión de bloque a las 18 para ensayar una estrategia. De por sí, según pudo averiguar El Cronista, hay algunos del interbloque Popular que ya se perfilan para votar a favor del pliego de Michelli , con el fin de hacerle daño al Gobierno. La disyuntiva que atraviesan es si deberían plegarse a la posición de Bullrich y los aliados o si distanciarse y votar a favor del retiro que quiere el Gobierno.