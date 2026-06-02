El dilema interno que desató Bullrich con su desafío a la Rosada y la chance que ve el peronismo
La decisión de la senadora de defender la nominación de Michelli divide aguas de cara a la sesión del jueves. La UCR y el PRO la respaldan, mientras que la oposición evalúa votar a favor de la candidata a jueza para golpear al Ejecutivo. La respuesta de la Casa Rosada
Vladimir Werning destacó en el marco del Congreso del IAEF que cancelaron las posiciones abiertas en dólar futuro, destacó los resultados del balance del BCRA y enfatizó la importancia de reforzar las reservas