Patricia Bullrich, senadora por la Ciudad de Buenos Aires y jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, anunció este lunes que votará en contra del retiro del pliego de María Verónica Michelli, candidata a vocal del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata. La decisión va en sentido contrario a la del Gobierno, que la semana pasada pidió formalmente que la Cámara Alta devuelva esa postulación.

“Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal”, escribió Bullrich en X.

Se trata de un hecho sin precedentes, puesto que es la primera vez que una jefa de bloque oficialista anuncia públicamente que votará contra una instrucción del Poder Ejecutivo desde que comenzó la gestión Milei.

El caso Michelli: quién es y por qué el Gobierno dio marcha atrás

Michelli es abogada y pasó por todos los filtros institucionales previstos para acceder a la justicia federal: fue evaluada por el Consejo de la Magistratura, obtuvo los avales correspondientes y su pliego fue enviado al Senado por el propio Ministerio de Justicia . Ya contaba con dictamen favorable en la comisión correspondiente.

El Gobierno decidió retirar esa postulación cuando advirtió que Michelli es cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista de La Nación que publicó investigaciones sobre el caso $LIBRA y sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Bullrich: “Conozco la facultad del Presidente, pero también tengo principios”

En su posteo, Bullrich reconoció que el Presidente tiene atribuciones constitucionales para proponer y retirar pliegos, pero aclaró que “expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”.

Fuente: X

También anticipó que habló personalmente con Milei antes de hacer pública su postura: “Para que esta decisión sea tomada en su justa dimensión”, escribió.

Antes del anuncio de Bullrich, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires había emitido un comunicado expresando “suma preocupación” por el pedido del Ejecutivo. Los abogados remarcaron que el pliego “cumplió todas las instancias previstas por el proceso de selección de magistrados, resultando aprobado en cada una de ellas” y consideraron que el retiro vulnera ese proceso.

No es la primera vez que la senadora y exministra de Seguridad se delimita del Gobierno. Hace menos de un mes, Bullrich le pidió públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que presentara su declaración jurada de bienes en medio de la polémica por las variaciones en su patrimonio. Ese pedido también generó rispideces con el ala más cercana a la secretaria general de la Presidencia.