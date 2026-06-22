Durante años, la energía argentina dependió de una variable que no controlaba: el precio internacional del petróleo. Cuando el barril subía, el país pagaba más importaciones, perdía dólares y trasladaba parte de ese shock al surtidor pero, con la explotación sostenida de Vaca Muerta, esa ecuación empezó a cambiar.

La Argentina dejó de mirar solamente cuánto cuesta importar energía y empezó a medir cuántos dólares puede generar exportándola.

Los números son contundentes. En los primeros cinco meses del año, el complejo energético generó un superávit comercial de u$s 5.402 millones, equivalente a casi la mitad del saldo positivo acumulado de la balanza comercial argentina, que alcanzó u$s 11.783 millones.

El propio Ministerio de Economía destacó que sólo en mayo la balanza energética registró un superávit récord de u$s 1.543 millones, impulsado por un salto de 167,1% interanual en las exportaciones del sector.

Al mismo tiempo, una segunda historia comenzó a desarrollarse fuera de las fronteras argentinas. Tras los avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán y la disminución de los temores sobre la continuidad del conflicto en Medio Oriente, el petróleo retrocedió desde los máximos recientes y volvió a ubicarse cerca de los u$s 75 por barril.

La caída reabrió una pregunta incómoda: si el barril bajó, Vaca Muerta exporta más y la Argentina ya no enfrenta el mismo estrés energético de otros años, ¿cuánto de ese alivio debería llegar al precio de la nafta?

Vaca Muerta ya no depende del petróleo caro para generar dólares

El cambio estructural que está generando Vaca Muerta para el comercio exterior argentino es cada vez más evidente en las estadísticas oficiales.

La mejora no se explica solamente por el precio del crudo, sino por una combinación más profunda: mayor producción local, más exportaciones de petróleo y gas, y menor necesidad de comprar combustibles en el exterior.

Esa diferencia es clave. Vaca Muerta no gana únicamente cuando el barril sube; gana cuando produce y exporta más volumen.

Por eso puede seguir aportando dólares aun con un petróleo más bajo. Si el precio internacional cae, pero la producción exportable crece a mayor velocidad, el saldo comercial puede seguir mejorando.

El dato acumulado lo muestra con claridad. En apenas cinco meses, el complejo energético aportó u$s 5.402 millones de superávit, cerca de la mitad del resultado positivo total de la balanza comercial.

Además, según las estimaciones privadas, aun con un menor precio internacional del crudo durante el resto del año, el sector podría volver a registrar un nuevo récord histórico, luego de los u$s 7.289 millones alcanzados en 2025.

La consolidación exportadora de la cuenca es hoy una de las grandes oportunidades para la economía argentina.

Pero también abre una tensión: la energía empezó a mejorar las cuentas externas del país antes de que ese cambio sea percibido de manera clara por el consumidor en el surtidor.

Si se aplicara la misma elasticidad observada durante la suba de marzo, el precio de la nafta súper tendría un margen de reducción de aproximadamente $117 por litro

El barril cayó de u$s 112 a u$s 75 y reabrió una vieja discusión

La coyuntura internacional cambió de manera abrupta. Los avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán redujeron el temor a una interrupción mayor del flujo petrolero y llevaron alivio a los mercados internacionales.

El precio del petróleo retrocedió hasta la zona de los u$s 75 por barril. Ese valor todavía se ubica por encima de los niveles previos al conflicto, pero representa una baja de alrededor del 33% frente al máximo de u$s 112,95 alcanzado durante la escalada de tensión en Medio Oriente.

El movimiento es relevante para la Argentina por dos motivos. En primer lugar, porque reduce la presión sobre los costos internacionales de la energía. En segundo lugar, porque ocurre en un momento en el que el país ya no enfrenta la misma fragilidad externa de años anteriores: la balanza energética se volvió superavitaria y Vaca Muerta pasó a ser una fuente neta de divisas.

Esa combinación cambia el eje de la discusión. La pregunta ya no es sólo si el país puede evitar una crisis energética cuando sube el petróleo, sino si puede trasladar parte del nuevo escenario a precios internos cuando el crudo baja.

La calma aparente en el valor del barril contrasta con la rigidez que todavía muestran los surtidores.

La pregunta que vuelve a los surtidores: ¿hay margen para bajar la nafta?

El traslado de los precios internacionales a los combustibles locales nunca fue automático ni lineal.

Según el análisis de Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, entre febrero y marzo el WTI subió 41,7%, mientras que la nafta súper YPF en CABA aumentó 24,2%. Eso implica que el surtidor trasladó aproximadamente el 58% del shock internacional.

Ese dato permite evitar una lectura simplista. Si la suba del petróleo no se trasladó completamente cuando el barril escaló, tampoco puede suponerse que la baja se reflejará de manera plena e inmediata cuando el crudo retrocede.

Sin embargo, el movimiento internacional sí abre una discusión legítima sobre cuánto margen existe para reducir precios o, al menos, evitar nuevos aumentos mientras el petróleo se estabiliza en valores más bajos.

El informe calcula dos escenarios teóricos. Si se aplicara la misma elasticidad observada durante la suba de marzo, el precio de la nafta súper tendría un margen de reducción de aproximadamente $117 por litro.

En un escenario de traslado pleno del movimiento del crudo, la baja podría acercarse a los $201 por litro. La propia estimación advierte que se trata de referencias teóricas, porque el precio final también depende del tipo de cambio, impuestos, biocombustibles, márgenes de refinación y costos logísticos.

La cuestión final es de simetría y transparencia en las reglas del mercado argentino. “Si el surtidor se ajusta cuando sube el petróleo, el consumidor tiene derecho a esperar algún grado de simetría cuando el petróleo baja”, sostiene Carnicer.

Esa simetría no tiene por qué ser perfecta ni inmediata, pero la caída reciente del crudo abre una ventana para discutir si existe margen para una rebaja parcial o, al menos, para frenar nuevos aumentos.