Vaca Muerta gana, el petróleo pierde: por qué se abre un debate y una contradicción en el precio de la nafta
Mientras la energía aporta cada vez más dólares a la economía argentina y el precio internacional del petróleo cayó con fuerza, las expectativas con la cuenca neuquina no paran de crecer. ¿Existe margen para que baje en los surtidores?
Al calor del boom de la inteligencia artificial y la reindustrialización de Estados Unidos, las acciones favoritas del mercado ligadas a la agenda económica de Donald Trump acumulan subas de hasta 297%, ¿cuál es?