Los jubilados de Córdoba verán un adelanto en su cobro.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cuánto cobrarán jubilados y pensionados en diciembre 2025 con aumento y bono, aunque también habrá un atraso en los cobros debido a una modificación en el calendario.

El organismo prevsional aplicará un incremento del 2,34% sobre los haberes de todos los benficiarios, según el régimen de movilidad vigente que se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses antes, es decir de octubre.

Esta actualización se sumará al pago del bono extraordinario de $ 70.000 y la segunda cuota del aguinaldo, que impactarán en el ingreso total de los adultos mayores.

¿Cuánto cobran los jubilados en diciembre?

El último dato del IPC informado por el INDEC fue del 2,34% y así, ANSES tomará esta referencia de inflación para dar el último ajuste del año. Sin embargo, el bono de $ 70.000 sigue congelado, lo que reduce el incremento real del 1,93% para quienes lo cobran.

Jubilación mínima y máxima en diciembre

Jubilación mínima: pasa a $ 340.879,59 . Con el bono de $ 70.000 y el medio aguinaldo de $ 170.439,79 , el total a cobrar será $ 581.319,38 .

Jubilación máxima: se ubica en $ 2.293.796,92. Sumando el aguinaldo de $ 1.146.898,46, el total asciende a $ 3.440.695,39. Este grupo no recibe bono.

Los jubilados verán un aumento del 2,3% en diciembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las PNC también tendrán el aumento del 2,34% y el pago extra:

Por discapacidad o vejez: el haber será de $ 238.615,71 (70% de la mínima). Con bono y aguinaldo, el total será $ 427.923,56 .

Madres de siete hijos: cobran el mismo monto que la jubilación mínima, por lo que el total será $ 581.319,38. Además, acceden a la Tarjeta Alimentar de forma automática.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Destinada a personas de 65 años sin aportes suficientes, la PUAM equivale al 80% de la mínima. En diciembre será de $ 272.703,67, más bono y aguinaldo, alcanzando $ 479.055,50.

¿Por qué se atrasó el cobro de diciembre?

El organismo previsional informó que el pago de los haberes de jubilados y pensionados comenzó el martes 9 de diciembre. Por eso, los adultos mayores verán sus cobros con demora, ya que el esquema de ANSES se suele iniciar los días 8, pero en esta última liquidación fue feriado.

Jubilaciones con la mínima

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre de 2025.

Jubilaciones por encima de la mínima

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre de 2025.

Pensiones no contributivas: cuándo se cobran en diciembre 2025

DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre de 2025.

Aguinaldo de diciembre 2025: cuándo se cobran

En diciembre de 2025, los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán el aguinaldo, por lo que alcanzarán la liquidación más alta del año. Vale destacar que este complemento se depositará de forma automática el día en que cobren la jubilación o pensión correspondiente, entre el 9 y 23 de diciembre .

El calendario de ANSES para diciembre tendrá un atraso.

Para calcularlo, deberán tener en cuenta el mejor haber recibido entre julio y diciembre de este año y dividirlo a la mitad. Ese plus se entregará el próximo mes junto con el bono de $ 70.000 y el aumento del 2,3% por la inflación.

Jubilados ANSES: quiénes cobran el bono en diciembre

El Gobierno fijó topes de ingresos para evitar que el bono beneficie a jubilados que reciben pagos superiores. Las categorías de cobro son las siguientes: