Tras la aprobación de la reforma previsional, un grupo de jubilados y pensionados tendrán un descuento en los haberes debido un aporte solidario, aunque también se hará efectivo un nuevo aumento y el pago del aguinaldo.

Esta medida afectará a los adultos mayores y futuros aportantes de la Provincia de Santa Fe. La disposición tiene el fin de sostener la caja de Jubilaciones de esa jurisdicción con los aportes de un grupo de beneficiarios.

¿Qué es el aporte solidario?

El aporte solidario es un mecanismo establecido por la nueva reforma previsional santafesina que consiste en un descuento porcentual sobre los haberes de los jubilados.

La medida tiene el objetivo de fortalecer la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe. Este descuento se aplicará de manera progresiva. Es decir, los jubilados con mayores ingresos serán los más afectados .

El descuento será relativo a los haberes percibidos.

Reforma Previsional Santa Fe: ¿a quiénes se les descontará el aporte?

Inicialmente, el descuento impactará en los adultos mayores de los santafesinos que tengan más de tres jubilaciones mínimas. Es decir, quienes perciban un haber superior a $ 1.125.000 por mes.

De todas formas, el aporte solidario será relativo a los haberes percibidos. Por lo tanto, todos los descuentos estarán vinculados al valor de las jubilaciones.

¿Cómo calcular el descuento a las jubilaciones?

El monto del descuento dependerá del haber jubilatorio. Cuanto mayor sea el haber, mayor será el porcentaje a descontar." Los beneficiarios y beneficiarias de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe actuales o que se incorporen en el futuro, deben realizar un aporte sobre el total del beneficio que perciben", señala la normativa oficial

La reforma jubilatoria de Santa Fe a estableció los descuentos de la siguiente manera:

Primer tramo: para aquellos que perciban entre tres y cinco jubilaciones mínimas, el descuento será del 2%.

para aquellos que perciban entre tres y cinco jubilaciones mínimas, el descuento será del 2%. Segundo tramo: los adultos mayores que perciban entre cinco y ocho jubilaciones mínimas, el descuento será del 3%.

los adultos mayores que perciban entre cinco y ocho jubilaciones mínimas, el descuento será del 3%. Tercer tramo: para quienes perciban entre ocho y once jubilaciones mínimas, el descuento será del 4%.

para quienes perciban entre ocho y once jubilaciones mínimas, el descuento será del 4%. Cuarto tramo: además, las personas que perciban entre once y catorce jubilaciones mínimas, el descuento será del 5%.

además, las personas que perciban entre once y catorce jubilaciones mínimas, el descuento será del 5%. Quinto tramo: los adultos mayores que perciban más de catorce jubilaciones mínimas, el descuento será del 6%.

El descuento representará entre el 2% al 6% del ingreso.

Jubilados con aumento y aguinaldo: cuánto cobro en diciembre

Por otro lado, el organismo previsional santafesino anunció la fecha de pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo que equivale al mejor cobro del último semestre y abarca a todos los empleados públicos provinciales, así como a los jubilados y pensionados.

Los grupos que cobran el aguinaldo el martes 23 de diciembre:

Personal perteneciente al Escalafón Policial y Penitenciario

Personal Activo perteneciente al resto de los Escalafones

Personal Docente de Escuelas Privadas

Todos los Pasivos

Autoridades Superiores Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

Según el informe oficial de Santa Fe, el haber más bajo ya supera los $ 506.142 desde este último mes del 2025. Además, como en Santa Fe, las jubilaciones aumentan mensualmente, en diciembre habrá una suba del 1% que se suma a las de meses anteriores.

Calendario de pagos para jubilados: cuándo cobro en diciembre

El esquema de pagos suele comenzar el primer día hábil de cada mes . Sin embargo, como las liquidaciones de otras categorías se realizan en distintas fechas, los beneficiarios verán un adelanto para el esquema de diciembre.

De esta manera, como el calendario varía en su inicio y la fecha oficial del esquema anterior fue el lunes 3 de noviembre, se hizo efectivo el cobro adelantado.

Lunes 1 de diciembre (acreditación en cuenta sábado 29 de noviembre)

Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.100.000

Escalafón Policial y Penitenciario.

Los jubilados de Santa Fe vieron un adelanto en el pago. Fuente: Shutterstock Miguel AF

Martes 2 de diciembre

Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.100.000

Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio.

Miércoles 3 de diciembre

Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $ 1.100.000

Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Jueves 4 de diciembre

Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $ 1.100.000

Viernes 5 de diciembre