El Gobierno recorta un 28% de la pensión a todos los trabajadores que se jubilen con esta edad

A lo largo de toda su vida laboral, la mayoría de los trabajadores piensan en el día de su jubilación. En España, la edad ordinaria de jubilación es de 66 años y 8 meses, pero aquellos que han cotizado al menos 38 años y tres meses puede optar por una jubilación anticipada.

Sin embargo, para este tipo de pensión la Seguridad Social aplica un sistema de coeficientes reductores que rebaja de forma permanente la pensión de quienes abandonan el mercado laboral antes de la edad ordinaria de jubilación, fijada en 67 años para quienes no acrediten largas carreras de cotización.

Para las personas que deciden jubilarse a los 63 años, esos recortes pueden llegar hasta el 28% de la pensión calculada. Una reducción que no desaparece con el tiempo: se aplica desde el primer día y se mantiene durante toda la jubilación.

Para un trabajador con una pensión teórica de 1.800 euros mensuales, eso puede significar cobrar 1.458 euros el resto de su vida y acumular una pérdida que puede acercarse a los 100.000 euros a lo largo de toda la jubilación.

La reducción en las pensiones que sufrirán las personas que se jubilen de manera anticipada. Freepik

Qué tipos de jubilación anticipada existen

A los 63 años, los trabajadores tienen acceso a dos modalidades de jubilación anticipada con condiciones y penalizaciones distintas.

La primera es la jubilación anticipada voluntaria, que permite adelantar el retiro hasta dos años respecto a la edad ordinaria. Para acceder a ella a los 63 años, el trabajador debe acreditar al menos 38 años y seis meses de cotización, de los cuales dos deben haberse producido en los últimos 15 años.

La segunda es la jubilación anticipada involuntaria, pensada para quienes han perdido su empleo por causas ajenas a su voluntad: despidos, ERE o cierres de empresa.

Esta modalidad permite adelantar el retiro hasta cuatro años, por lo que está disponible a los 63 años con un mínimo de 33 años cotizados, de los cuales dos en los últimos 15, siempre que el trabajador esté inscrito como demandante de empleo.

La pérdida total en la pensión que sufrirán aquellos que opten por una jubilación anticipada. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánto recortará la Seguridad Social de pensión según los años cotizados

Los recortes están recogidos en los artículos 207 y 208 de la Ley General de la Seguridad Social y varían en función de la modalidad elegida y los años cotizados acumulados.

En la jubilación anticipada voluntaria a los 63 años los recortes son los siguientes: los trabajadores con menos de 38 años y seis meses cotizados asumen un recorte del 21%; con entre 38 y 41 años y seis meses, el recorte baja al 19%; con entre 41 y 44 años y seis meses, al 17%; y con más de 44 años y seis meses, al 13%.

En la jubilación anticipada involuntaria, las penalizaciones son más elevadas:

Los trabajadores con menos de 38 años y seis meses cotizados pueden sufrir recortes de entre el 15% y el 28,75% ;

Con entre 38 y 41 años y seis meses , de entre el 14% y el 26,83% ;

Con entre 41 y 44 años y seis meses , de entre el 13% y el 24,92% ;

Y con más de 44 años y seis meses, de entre el 12% y el 23%.

Qué cambia a partir de 2027 para los nacidos entre 1964 y 1968

El escenario se endurece todavía más a partir de 2027. La reforma de pensiones aprobada hace años culmina ese año con una nueva restricción: la edad mínima para acceder a la jubilación anticipada involuntaria subirá hasta los 63 años para quienes no acrediten al menos 38 años y seis meses cotizados. Quienes sí lleguen a ese umbral podrán seguir jubilándose a los 61 años.

Los más afectados por este cambio son los nacidos entre 1964 y 1968. Los nacidos en 1966 y 1967 serán los primeros en notar las nuevas restricciones, mientras que los nacidos en 1968 quedarán plenamente afectados por el tramo más duro de la reforma.