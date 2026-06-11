¿Hasta cuándo dura la fiesta del carry trade? El indicador que el mercado mira de cara al segundo semestre
El carry trade todavía tiene recorrido gracias al ingreso de divisas, aunque las tasas reales negativas y las expectativas de devaluación impulsan una creciente dolarización de carteras de cara al segundo semestre.
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 11 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.