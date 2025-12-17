Javier Milei le da la mejor noticia a los jubilados y este grupo recibirá un bono extra de $ 60.000 Fuente: Archivo

El Gobierno nacional confirmó una medida clave para reforzar el poder adquisitivo de jubilados y pensionados en la antesala de las fiestas de fin de año. A través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), se implementará un bono extraordinario en diciembre, que se suma al aumento mensual y al pago del medio aguinaldo.

Dentro de este esquema, un grupo específico de jubilados recibirá un refuerzo extra de $60.000, lo que representa un alivio importante frente al contexto inflacionario.

Por su parte, la decisión se enmarca en la política previsional impulsada por la ANSES, que mantiene los bonos como herramienta de compensación para los sectores con ingresos más ajustados.

Bono de ANSES en diciembre: a quiénes les corresponde

Desde marzo de 2024, el Gobierno viene otorgando a través de la ANSES un bono mensual de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos del sistema.

Esta ayuda económica se repite mes a mes y diciembre no será la excepción, con una nueva acreditación confirmada dentro del calendario oficial de pagos.

En este último mes del año, el refuerzo económico cobra especial relevancia debido a los gastos adicionales que implican las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Sin embargo, no todos los beneficiarios recibirán el mismo monto ya que el bono emitido por la Administración Nacional de la Seguridad Social se otorga de manera escalonada, según el nivel de ingresos de cada jubilado.

Qué jubilados cobran el bono extra de $60.000

El grupo que recibirá el bono extra de $60.000 está compuesto por jubilados que perciben haberes mensuales de $350.879. Este monto se acredita automáticamente junto con el pago habitual, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Además, ANSES definió el siguiente esquema de refuerzos variables para diciembre:

Jubilados con ingresos de $340.879 cobran un bono de $70.000 .

Jubilados con ingresos de $350.879 reciben $60.000 .

Jubilados con ingresos de $360.879 cobran $50.000 .

Jubilados con ingresos de $370.879 reciben $40.000 .

Jubilados con ingresos de $380.879 acceden a $30.000 .

Jubilados con ingresos de $390.879 cobran $20.000 .

Jubilados con ingresos de $400.879 reciben $10.000.

Cuánto cobrarán los jubilados en enero de 2026 con la última actualización

La jubilación mínima

ANSES se ubicará en $349.303,33 en enero de 2026, tras la aplicación de un aumento del 2,47%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025.

A este monto base podría sumarse un bono extraordinario de $70.000, cuya continuidad para el primer mes de 2026 aún resta ser confirmada oficialmente por el Gobierno.

En caso de mantenerse este refuerzo, los jubilados que cobran el haber mínimo alcanzarían un ingreso total de $419.303,33 en enero, lo que representaría un alivio significativo frente al aumento del costo de vida.