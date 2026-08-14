Las jubilaciones y pensiones de ANSES tendrán una nueva actualización en septiembre, tras darse a conocer un nuevo dato de la inflación. El incremento será del 2,1%, en línea con la variación del IPC registrada durante julio.

Con esta suba también cambiarán los montos de las principales prestaciones previsionales y continuará el bono de $70.000 para quienes cumplan con los requisitos establecidos. El nuevo esquema determinará cuánto recibirán los adultos mayores el próximo mes.

Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en septiembre

El haber mín i mo jub i lator i o pasará a ser de $428.633,20 a part i r de sept i embre , sin contar el refuerzo extraordinario.

¿Cuánto cobran los jubilados en septiembre con el aumento del 2,1%? (Fuente: Shutterstock) Shutterstock

Quienes reciban el bono completo de $70.000 tendrán un ingreso bruto de $498.633,20. El monto final puede variar si existen descuentos, como los correspondientes a PAMI.

En tanto, el haber máximo quedará establecido en $2.884.295,54. Estos valores corresponden a montos brutos.

Cómo quedan las pensiones de ANSES con el aumento

La actualización también impactará sobre las distintas pensiones que forman parte del sistema previsional y asistencial.

Los principales valores de septiembre serán:

PUAM : $342.890,98 y $412.890,98 con el bono completo.

PNC por invalidez y vejez : $300.013,86 y $370.013,86 con el refuerzo.

Pensión para madres de 7 hijos o más: $428.591,22 y $498.591,22 con el adicional informado.

De esta manera, el aumento del 2,11% alcanzará a distintas prestaciones administradas por ANSES durante septiembre.

Quiénes pueden cobrar el bono de $70.000 en septiembre

El refuerzo alcanza a jubilados y pensionados del SIPA y de otros regímenes nacionales, además de titulares de la PUAM y determinadas pensiones no contributivas.

También están incluidos quienes perciben pensiones por vejez, invalidez o para madres de siete hijos o más, junto con otras prestaciones graciables gestionadas por ANSES.

El bono completo será de $70.000 para quienes tengan un haber igual o inferior al mínimo jubilatorio. Para quienes superen ese monto, el refuerzo será proporcional hasta alcanzar el límite establecido.