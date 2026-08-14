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Las jubilaciones y pensiones de ANSES tendrán una nueva actualización en septiembre, tras darse a conocer un nuevo dato de la inflación. El incremento será del 2,1%, en línea con la variación del IPC registrada durante julio.

Con esta suba también cambiarán los montos de las principales prestaciones previsionales y continuará el bono de $70.000 para quienes cumplan con los requisitos establecidos. El nuevo esquema determinará cuánto recibirán los adultos mayores el próximo mes.

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Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en septiembre

El haber mínimo jubilatorio pasará a ser de $428.633,20 a partir de septiembre, sin contar el refuerzo extraordinario.

¿Cuánto cobran los jubilados en septiembre con el aumento del 2,1%? (Fuente: Shutterstock)
¿Cuánto cobran los jubilados en septiembre con el aumento del 2,1%? (Fuente: Shutterstock)Shutterstock

Quienes reciban el bono completo de $70.000 tendrán un ingreso bruto de $498.633,20. El monto final puede variar si existen descuentos, como los correspondientes a PAMI.

En tanto, el haber máximo quedará establecido en $2.884.295,54. Estos valores corresponden a montos brutos.

Cómo quedan las pensiones de ANSES con el aumento

La actualización también impactará sobre las distintas pensiones que forman parte del sistema previsional y asistencial.

Los principales valores de septiembre serán:

  • PUAM: $342.890,98 y $412.890,98 con el bono completo.
  • PNC por invalidez y vejez: $300.013,86 y $370.013,86 con el refuerzo.
  • Pensión para madres de 7 hijos o más: $428.591,22 y $498.591,22 con el adicional informado.

De esta manera, el aumento del 2,11% alcanzará a distintas prestaciones administradas por ANSES durante septiembre.

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Quiénes pueden cobrar el bono de $70.000 en septiembre

El refuerzo alcanza a jubilados y pensionados del SIPA y de otros regímenes nacionales, además de titulares de la PUAM y determinadas pensiones no contributivas.

También están incluidos quienes perciben pensiones por vejez, invalidez o para madres de siete hijos o más, junto con otras prestaciones graciables gestionadas por ANSES.

El bono completo será de $70.000 para quienes tengan un haber igual o inferior al mínimo jubilatorio. Para quienes superen ese monto, el refuerzo será proporcional hasta alcanzar el límite establecido.