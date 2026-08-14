Este viernes, 14 de agosto de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.0272 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.01%.

El Dólar mostró un desempeño bajista: en la última semana retrocedió -0.62% y en el último año acumula una caída de -7.60%.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días el dólar mostró una tendencia claramente bajista, con descensos en la mayoría de las jornadas y dos repuntes puntuales que no modificaron el balance negativo.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 2.88%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 7.42%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos 4 días se ha registrado un incremento en su valor. Este aumento sugiere un mayor interés en la moneda, reflejando un ambiente económico más optimista en comparación con los días anteriores.

Sin embargo, es importante observar cómo esta tendencia evoluciona en los próximos días, ya que puede ser influenciada por factores externos como políticas económicas o cambios en el mercado. Un seguimiento continuo de esta situación permitirá entender mejor el comportamiento del Dólar.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.